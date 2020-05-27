В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

"Двадцать третьего мая в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении трехлетней Варвары Поповой. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации ("Убийство")", — говорится в сообщении.