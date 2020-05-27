В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
Ранее отмечалось, что правоохранительные органы, спасатели и волонтеры в Псковской области разыскивают пропавшую трехлетнюю девочку. По факту пропажи ребенка была начата доследственная проверка.
"Двадцать третьего мая в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении трехлетней Варвары Поповой. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации ("Убийство")", — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, девочка пропала вечером 23 мая в районе садоводческого некоммерческого товарищества Кебь в Псковском районе. На момент исчезновения она была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.
Отмечается, что в настоящее время продолжаются круглосуточные поиски ребенка, в которых задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Кроме того, в поисках принимают участие волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт", спортивные коллективы мотопарапланеристов и подводные охотники, а также обычные граждане.
Добавляется, что территорию прочесывают кинологи с собаками, дно реки обследуют водолазы, с воздуха местность осматривают при помощи квадрокоптеров. Следователями отрабатываются все возможные версии произошедшего.
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