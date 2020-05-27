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2020-05-27T18:52
https://ria.ru/20200527/1572063284.html
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
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РИА Новости

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

14:40 27.05.2020 (обновлено: 18:52 27.05.2020)
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© Фото : Поисковый отряд "Лиза Алерт" ПсковПоиски пропавшей девочки под Псковом
Поиски пропавшей девочки под Псковом
© Фото : Поисковый отряд "Лиза Алерт" Псков
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
Ранее отмечалось, что правоохранительные органы, спасатели и волонтеры в Псковской области разыскивают пропавшую трехлетнюю девочку. По факту пропажи ребенка была начата доследственная проверка.

"Двадцать третьего мая в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении трехлетней Варвары Поповой. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации ("Убийство")", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, девочка пропала вечером 23 мая в районе садоводческого некоммерческого товарищества Кебь в Псковском районе. На момент исчезновения она была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.
Отмечается, что в настоящее время продолжаются круглосуточные поиски ребенка, в которых задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Кроме того, в поисках принимают участие волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт", спортивные коллективы мотопарапланеристов и подводные охотники, а также обычные граждане.
Добавляется, что территорию прочесывают кинологи с собаками, дно реки обследуют водолазы, с воздуха местность осматривают при помощи квадрокоптеров. Следователями отрабатываются все возможные версии произошедшего.
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Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Псковская областьПсковский районПроисшествия
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