В Башкирию прибыл рейс с вахтовиками с Чаяндинского месторождения

С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой COVID-19. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.

"Это уже обычная перевахтовка. В Якутии с возникшей проблемой справились, поэтому далее мы вахтовиков из Якутии не будем массово отправлять на обсервацию", - цитирует пресс-служба слова председателя госкомитета Башкирии по туризму Салавата Нафикова. По его словам, в любом случае вахтовикам по прилету будут измерять температуру. При наличии повышенной температуры и других признаков инфекционного заболевания к ним будут применены карантинные мероприятия.