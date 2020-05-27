В Башкирию прибыл рейс с вахтовиками с Чаяндинского месторождения

УФА, 27 мая - РИА Новости. Очередной рейс с вахтовиками прибыл в аэропорт Уфы из Якутии, всего в родной регион вернулись 1,6 тысячи рабочих Чаяндинского месторождения, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой COVID-19. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.
"Авиакомпания "Якутия" перевезла в столицу Башкирии 139 человек, работавших на Чаяндинском месторождении, где в апреле была зафиксирована вспышка коронавируса. Все пассажиры, прибывшие данным рейсом, прошли медицинское обследование в Якутии, у них имеются справки об отрицательных анализах на COVID-19. Также по прилету специалисты Роспотребнадзора провели пассажирам термометрию",- сообщили в пресс-службе, отметив, что по рекомендации Роспотребнадзора прибывшие вахтовики должны пройти 2-недельную самоизоляцию.
"Это уже обычная перевахтовка. В Якутии с возникшей проблемой справились, поэтому далее мы вахтовиков из Якутии не будем массово отправлять на обсервацию", - цитирует пресс-служба слова председателя госкомитета Башкирии по туризму Салавата Нафикова. По его словам, в любом случае вахтовикам по прилету будут измерять температуру. При наличии повышенной температуры и других признаков инфекционного заболевания к ним будут применены карантинные мероприятия.
"Республика Башкортостан приняла порядка 1,6 тысячи вахтовиков-земляков. Все они прошли двухнедельную обсервацию в санаторно-курортных учреждениях республики", - говорится в сообщении.
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