Песков пока не узнал подробности о состоянии здоровья Кадырова

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по-прежнему не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Я приношу вам свои извинения, у меня просто не было, к сожалению, возможности точно выяснить, поэтому я пока не смогу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли прояснить ситуацию с Кадыровым.
Накануне Песков обещал узнать подробности этого вопроса.
Ранее сообщалось, что у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".
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