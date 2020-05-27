Песков пока не узнал подробности о состоянии здоровья Кадырова

"Я приношу вам свои извинения, у меня просто не было, к сожалению, возможности точно выяснить, поэтому я пока не смогу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли прояснить ситуацию с Кадыровым.