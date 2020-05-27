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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:38
https://ria.ru/20200527/1572063122.html
Песков пока не узнал подробности о состоянии здоровья Кадырова
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:48:800:498_1036x0_80_0_0_4a1e385f9831c8828a7fec94596a6774.jpg
РИА Новости

Песков пока не узнал подробности о состоянии здоровья Кадырова

14:38 27.05.2020
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по-прежнему не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Я приношу вам свои извинения, у меня просто не было, к сожалению, возможности точно выяснить, поэтому я пока не смогу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли прояснить ситуацию с Кадыровым.
Накануне Песков обещал узнать подробности этого вопроса.
Ранее сообщалось, что у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магомед ДаудовДмитрий ПесковРамзан КадыровМоскваОбщество
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