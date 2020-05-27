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Песков: формат представления плана восстановления экономики не определен
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РИА Новости

Песков: формат представления плана восстановления экономики не определен

14:35 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Формат представления президенту РФ Владимиру Путину общенационального плана по восстановлению экономики пока не определен, но оно пройдет не в закрытом режиме, заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у Пескова, в каком формате будет представлен президенту общенациональный план по восстановлению экономики: в режиме телетрансляции или на закрытом совещании.
"Нет, пока формат не определен, здесь нечего сказать. Но, безусловно, скажем так, в закрытом режиме это не будет, но какой именно формат будет, пока не могу вам сказать", - ответил Песков.
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