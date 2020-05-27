Песков: формат представления плана восстановления экономики не определен

Журналисты поинтересовались у Пескова, в каком формате будет представлен президенту общенациональный план по восстановлению экономики: в режиме телетрансляции или на закрытом совещании.

"Нет, пока формат не определен, здесь нечего сказать. Но, безусловно, скажем так, в закрытом режиме это не будет, но какой именно формат будет, пока не могу вам сказать", - ответил Песков.