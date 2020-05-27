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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:35
https://ria.ru/20200527/1572062828.html
Лавров провел телефонный разговор с главой ВОЗ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:0:2915:1641_1036x0_80_0_0_5a84bddb03217d8959a8b26616ac0f65.jpg
РИА Новости

Лавров провел телефонный разговор с главой ВОЗ

14:34 27.05.2020 (обновлено: 14:35 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом, в ходе которого подтвердил российскую поддержку работы ВОЗ по преодолению пандемии коронавируса, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы стороны обсудили итоги состоявшейся 18-19 мая 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) – главного руководящего органа ВОЗ. Сергей Лавров подтвердил российскую поддержку работы ВОЗ, направленной на координацию усилий стран-членов в преодолении пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Он также рассказал о содействии, оказываемом Россией партнерским странам для преодоления пандемии и ее последствий", - заявили в МИД.
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В МИД РФ сообщили, что Тедрос Адханом "выразил признательность российской стороне за неизменную многолетнюю поддержку ВОЗ, отметил комплексный подход России к преодолению пандемии и достигнутые на этом направлении успехи".
Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по линии Россия-ВОЗ и пути повышения эффективности глобального сотрудничества в сфере здравоохранения. "Было отмечено, что во исполнение принятой в ходе 73-й сессии ВАЗ консенсусной резолюции стран-членов в соответствии со стандартами ООН и ВОЗ будет проведена оценка реагирования мирового сообщества на пандемию COVID-19", - информировали в министерстве.
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Кроме того, была рассмотрена ситуация в Сирии с акцентом на меры, принимаемые учреждениями ООН, включая ВОЗ, для улучшения гуманитарной обстановки в стране и помощи в борьбе с COVID.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровВОЗСирияООНВ мире
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