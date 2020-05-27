Лавров провел телефонный разговор с главой ВОЗ

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) Тедросом Адханомом, в ходе которого подтвердил российскую поддержку работы ВОЗ по преодолению пандемии коронавируса , сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы стороны обсудили итоги состоявшейся 18-19 мая 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) – главного руководящего органа ВОЗ. Сергей Лавров подтвердил российскую поддержку работы ВОЗ, направленной на координацию усилий стран-членов в преодолении пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Он также рассказал о содействии, оказываемом Россией партнерским странам для преодоления пандемии и ее последствий", - заявили в МИД.

В МИД РФ сообщили, что Тедрос Адханом "выразил признательность российской стороне за неизменную многолетнюю поддержку ВОЗ, отметил комплексный подход России к преодолению пандемии и достигнутые на этом направлении успехи".

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по линии Россия-ВОЗ и пути повышения эффективности глобального сотрудничества в сфере здравоохранения. "Было отмечено, что во исполнение принятой в ходе 73-й сессии ВАЗ консенсусной резолюции стран-членов в соответствии со стандартами ООН и ВОЗ будет проведена оценка реагирования мирового сообщества на пандемию COVID-19", - информировали в министерстве.

Кроме того, была рассмотрена ситуация в Сирии с акцентом на меры, принимаемые учреждениями ООН , включая ВОЗ, для улучшения гуманитарной обстановки в стране и помощи в борьбе с COVID.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.