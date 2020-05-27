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2020-05-27T14:34
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Продажи масок и перчаток в метро Москвы снизились на 70%
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РИА Новости

Продажи масок и перчаток в метро Москвы снизились на 70%

14:34 27.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Продажи масок и перчаток в метрополитене снизились более чем на 70% в сравнении с первым днем обязательного ношения средств защиты, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.
"Снижение количества продаж масок и перчаток в торговых точках мосметро на 70% - положительный показатель. Он демонстрирует рост сознательности горожан, которые понимают важность обязательного ношения средств защиты в общественных местах, в том числе в транспорте, и готовятся к своим поездкам заранее", – цитирует пресс-служба начальника Медицинской службы Московского метрополитена Веру Жельвис.
В пресс-службе отметили, что утром 27 мая в масках в метро было 97% пассажиров, а в перчатках – 85%.
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В ведомстве также добавили, что показатели продаж масок и перчаток в метро ежедневно демонстрируют снижение спроса на них со стороны пассажиров.
"Например, 20 мая суммарно было продано около 22 тысяч средств защиты, 25 мая – примерно 19 тысяч, а 26 мая – около 18,5 тысячи, что на 72% меньше, чем в первый день режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественном транспорте", - добавили в ведомстве.
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