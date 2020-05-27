Продажи масок и перчаток в метро Москвы снизились на 70%

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Продажи масок и перчаток в метрополитене снизились более чем на 70% в сравнении с первым днем обязательного ношения средств защиты, сообщили в пресс-службе Продажи масок и перчаток в метрополитене снизились более чем на 70% в сравнении с первым днем обязательного ношения средств защиты, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена

С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.

"Снижение количества продаж масок и перчаток в торговых точках мосметро на 70% - положительный показатель. Он демонстрирует рост сознательности горожан, которые понимают важность обязательного ношения средств защиты в общественных местах, в том числе в транспорте, и готовятся к своим поездкам заранее", – цитирует пресс-служба начальника Медицинской службы Московского метрополитена Веру Жельвис.

В пресс-службе отметили, что утром 27 мая в масках в метро было 97% пассажиров, а в перчатках – 85%.

В ведомстве также добавили, что показатели продаж масок и перчаток в метро ежедневно демонстрируют снижение спроса на них со стороны пассажиров.