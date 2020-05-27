Правительство утвердило правила онлайн-защиты диссертаций

МГУ перейдет на онлайн-режим при защите диссертаций

МГУ перейдет на онлайн-режим при защите диссертаций

Отмечается, что при дистанционном режиме защиты диссертации ученая степень присуждается по итогам открытого голосования.

Добавляется, что удаленный формат проведения заседаний позволит не прерывать работу государственной системы научной аттестации в период действия ограничительных мер и одновременно защитить людей старшего возраста, которые работают в составе диссертационных советов.