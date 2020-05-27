Правительство утвердило правила онлайн-защиты диссертаций

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кандидатские и докторские диссертации в период распространения коронавируса можно будет защищать удаленно при соблюдении некоторых условий, которые своим постановлением утвердило правительство РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"Члены диссертационных советов и официальные оппоненты по диссертации могут физически не присутствовать на заседании, если между ними и другими участниками обеспечен "аудиовизуальный контакт". При этом доля членов диссертационного совета, участвующих в защите удаленно, не должна превышать 2/3 от общего числа участников", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при дистанционном режиме защиты диссертации ученая степень присуждается по итогам открытого голосования.
Добавляется, что удаленный формат проведения заседаний позволит не прерывать работу государственной системы научной аттестации в период действия ограничительных мер и одновременно защитить людей старшего возраста, которые работают в составе диссертационных советов.
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