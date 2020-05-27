Реабилитационные центры для инвалидов в Москве возобновят работу с 1 июля

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Реабилитационные центры для инвалидов возобновят работу в Москве с 1 июля с соблюдением всех санитарных норм, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.
По ее словам, в период пандемии реабилитация для детей с инвалидностью была приостановлена, но это процесс, который ни в коем случае не должен прерываться.
"Мы проработали этот вопрос с департаментом труда и социальной защиты, и буквально с 1 июля реабилитационные учреждения города Москвы приступают к исполнению своих обязанностей и своей работе. И детишки-инвалиды, конечно, с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологических приступят к реабилитационным мероприятиям",- сказала Потяева на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня",
Она также отметила, что по линиям профсоюзов для детей будут открыты 30 лагерей. "В основном эти лагеря расположены в Московской области, а один - в Краснодарском крае, в Анапе, и один - в Смоленской области, и для родителей будут обеспечены путевками по этой линии", - сказала Потяева.
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