Реабилитационные центры для инвалидов в Москве возобновят работу с 1 июля

По ее словам, в период пандемии реабилитация для детей с инвалидностью была приостановлена, но это процесс, который ни в коем случае не должен прерываться.

"Мы проработали этот вопрос с департаментом труда и социальной защиты, и буквально с 1 июля реабилитационные учреждения города Москвы приступают к исполнению своих обязанностей и своей работе. И детишки-инвалиды, конечно, с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологических приступят к реабилитационным мероприятиям",- сказала Потяева на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня",