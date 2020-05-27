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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-27T14:38
https://ria.ru/20200527/1572062051.html
Решения по голосованию о поправках в Конституцию нет, заявили в Кремле
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403718_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_56605011ecca0bd26c7e4485ec44d349.jpg
РИА Новости

Решения по голосованию о поправках в Конституцию нет, заявили в Кремле

14:29 27.05.2020 (обновлено: 14:38 27.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Никаких решений по дате проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие даты проведения голосования по поправкам рассматриваются и обсуждаются ли они в ЦИК РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
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25 мая, 14:27Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК опроверг сообщения об онлайн-голосовании по Конституции в регионах
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