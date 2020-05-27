Решения по голосованию о поправках в Конституцию нет, заявили в Кремле

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Никаких решений по дате проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие даты проведения голосования по поправкам рассматриваются и обсуждаются ли они в ЦИК РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.