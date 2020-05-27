Названы самые популярные материалы онлайн проекта Третьяковки "Лаврус"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. За время карантина посещаемость нового просветительского проекта Третьяковской галереи "Лаврус" возросла в шесть раз. Самые популярные материалы проекта — в подборке РИА Новости.

Пять балетов Михаила Ларионова

© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи Иллюстрация к материалу "Пять балетов Михаила Ларионова" онлайн проекта "Лаврус" © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи Иллюстрация к материалу "Пять балетов Михаила Ларионова" онлайн проекта "Лаврус"

тексте идет речь о способности Михаила Ларионова генерировать новые идеи. Неслучайно Сергей Дягилев, у которого было удивительное чутье на одаренных людей, доверил ему оформление и даже постановку балетов в своей антрепризе. Многое из придуманного художником для театра реализуется только сейчас.

Михаил Ларионов: лирик, концептуал, мастер буффонады

© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи Иллюстрация к материалу "Михаил Ларионов: лирик, концептуал, мастер буффонады" Ирины Вакар в онлайн проекте "Лаврус" © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи Иллюстрация к материалу "Михаил Ларионов: лирик, концептуал, мастер буффонады" Ирины Вакар в онлайн проекте "Лаврус"

Один из ведущих экспертов по живописи русского авангарда Ирина Вакар помогает проследить, как эволюционировало творчество Михаила Ларионова, и что стимулировало художника к поиску.

Московские окна, Вхутемас и Лидочка. 10 картин Истомина, которые нужно знать

© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи Иллюстрация к материалу "10 картин Константина Истомина, которые нужно знать" онлайн проекта "Лаврус" © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи Иллюстрация к материалу "10 картин Константина Истомина, которые нужно знать" онлайн проекта "Лаврус"

Материал предлагает ознакомиться с работами Константина Истомина, мастера европейской культурной традиции, создавшего собственный стиль и повлиявшего на развитие отечественного искусства ХХ века. Главные особенности его живописи: точность и лаконизм композиционных решений, изысканность и экспрессивная выразительность цветовой гаммы.

Советский коммунальный быт как предмет искусства

© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи Иллюстрация к материалу "Советский коммунальный быт как предмет искусства" онлайн проекта "Лаврус" © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи Иллюстрация к материалу "Советский коммунальный быт как предмет искусства" онлайн проекта "Лаврус"

раскрыть смыслы объектов и текстов Ильи Кабакова о коммунальном быте и лежащие за ними истории о человеческих отношениях. Антрополог и историк культуры Илья Утехин помогаетсмыслы объектов и текстов Ильи Кабакова о коммунальном быте и лежащие за ними истории о человеческих отношениях.

"Московский дворик" Василия Поленова. Пленэр и закат эпохи малоэтажной Москвы

Всмотреться в самое известное произведение Василия Поленова — картину "Московский дворик" приглашают специалист по его творчеству Элеонора Пастон и краевед Денис Ромодин.

"В каком-то смысле "Лаврус" оказался "в нужное время, в нужном месте", предвосхитив вынужденный перевод всей музейной деятельности онлайн", — говорится в сообщении пресс-службы.

С 30 марта по 22 мая 2020 года сайт "Лавруса" посетили более 38 тысяч человек, а число просмотров страниц составило более 110 тысяч.