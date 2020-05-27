Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-27T14:36
https://ria.ru/20200527/1572061720.html
Министр культуры попросит ускорить открытие музейных парков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972895_0:161:3068:1887_1036x0_80_0_0_6e868a4255d43fe5331accffc9d05dcd.jpg
РИА Новости

Министр культуры попросит ускорить открытие музейных парков

14:25 27.05.2020 (обновлено: 14:36 27.05.2020)
250
© Фото : Министерство культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Фото : Министерство культуры РФ
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова предложит Роспотребнадзору ускорить открытие музейных парков для посетителей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля", - сообщила министр, которую цитирует пресс-служба ведомства.
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Вчера, 13:44Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Любимова отметила, что с просьбой об открытии парковых зон в министерство обратились руководители всемирно известных музеев, среди которых Петергоф, Царское село, Павловск, Музеи Московского Кремля, Музей Победы и другие. Она уточнила, что эта мера позволит разнообразить досуг граждан, даст возможность посещать объекты культуры и в целом снизит психологические проблемы от длительного пребывания на самоизоляции, добавили в пресс-службе.
При этом министр отметила, что посещать парковые зоны можно будет только "при соблюдении социальной дистанции и при контроле граждан на входе". Для заведений с платным входом Любимова предложила организовать онлайн-продажи входных билетов, добавили в пресс-службе.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
26 мая, 11:00Культура
Ольга Любимова: культура поэтапно будет возвращаться к привычной жизни
420000
Обсудить 0
КультураТуризмНовости - ТуризмРоссияОльга ЛюбимоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Женщина в сквере имени С. П. Королева в Москве во время режима самоизоляции жителей
Для свободного посещения в Москве откроют парки, кроме Зарядья
Курьер службы доставки Яндекс Еда у подъезда жилого дома на Ленинском проспекте в Москве
Радиус прогулок в Москве рекомендовали ограничить двумя километрами
Сотрудники полиции в Александровском саду в Москве
Москвичам разрешили выходить на прогулки не более трех раз в неделю
Опечатанная детская площадка
В Москве сохранили запрет на использование лавочек и детских площадок
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
В Москве при поездке в парк или сквер надо заказывать цифровой пропуск
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, кому по-прежнему запрещено выходить на улицу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к Параду Победы
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
В Москве введут "прогулочный режим" в порядке эксперимента
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин заявил, что сделан большой шаг к возвращению к нормальной жизни
Девушка на набережной Тараса Шевченко в Москве
Для каждого московского дома опубликуют график "прогулочных дней"
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
ГУМ
В московских торговых центрах ограничат число посетителей
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что пока рано полностью снимать режим самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
Лента новостейМолния