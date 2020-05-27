Министр культуры попросит ускорить открытие музейных парков

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр культуры РФ Министр культуры РФ Ольга Любимова предложит Роспотребнадзору ускорить открытие музейных парков для посетителей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля", - сообщила министр, которую цитирует пресс-служба ведомства.

Любимова отметила, что с просьбой об открытии парковых зон в министерство обратились руководители всемирно известных музеев, среди которых Петергоф, Царское село, Павловск, Музеи Московского Кремля, Музей Победы и другие. Она уточнила, что эта мера позволит разнообразить досуг граждан, даст возможность посещать объекты культуры и в целом снизит психологические проблемы от длительного пребывания на самоизоляции, добавили в пресс-службе.