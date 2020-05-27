Москва обновит приглашения на парад Победы главам стран СНГ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Приглашения на Парад Победы в Москве 24 июня будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы придерживаемся критерия о том, что на Парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто из иностранных лидеров приглашен на парад 24 июня.
На просьбу уточнить, вышла ли Украина из СНГ, представитель Кремля отметил: "Если вам это не ясно, как нам может быть это ясно?"