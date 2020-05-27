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75 лет Великой Победы
2020-05-27T14:31
https://ria.ru/20200527/1572061667.html
Москва обновит приглашения на парад Победы главам стран СНГ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571204908_360:0:3933:2010_1036x0_80_0_0_9453b18cea869758435d6978faba8ebd.jpg
РИА Новости

Москва обновит приглашения на парад Победы главам стран СНГ

14:25 27.05.2020 (обновлено: 14:31 27.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Приглашения на Парад Победы в Москве 24 июня будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы придерживаемся критерия о том, что на Парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто из иностранных лидеров приглашен на парад 24 июня.
На просьбу уточнить, вышла ли Украина из СНГ, представитель Кремля отметил: "Если вам это не ясно, как нам может быть это ясно?"
Воздушный парад Победы в Москве
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75 лет Великой ПобедыРоссияПарад ПобедыСНГДмитрий ПесковВ мире
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