Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к Параду Победы

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы, призвал исходить из того, что за месяц ситуация поменяется и будут внесены соответствующие коррективы.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса Парад в Москве, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, пройдёт 24 июня.
"Во-первых, говоря о параде, мы с вами говорим о 24 июня. Все-таки до этой даты еще месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируют положительные тенденции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли отмена режима самоизоляции в Москве перед парадом.
"Исходим из того, что за месяц ситуация еще претерпит изменения и будут внесены соответствующие корректировки", - добавил он.
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