Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к Параду Победы

"Во-первых, говоря о параде, мы с вами говорим о 24 июня. Все-таки до этой даты еще месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируют положительные тенденции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли отмена режима самоизоляции в Москве перед парадом.