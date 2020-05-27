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2020-05-27T14:28
https://ria.ru/20200527/1572061516.html
Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к Параду Победы
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РИА Новости

Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к Параду Победы

14:24 27.05.2020 (обновлено: 14:28 27.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы, призвал исходить из того, что за месяц ситуация поменяется и будут внесены соответствующие коррективы.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса Парад в Москве, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, пройдёт 24 июня.
"Во-первых, говоря о параде, мы с вами говорим о 24 июня. Все-таки до этой даты еще месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируют положительные тенденции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли отмена режима самоизоляции в Москве перед парадом.
"Исходим из того, что за месяц ситуация еще претерпит изменения и будут внесены соответствующие корректировки", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПарад ПобедыМоскваОбщество
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