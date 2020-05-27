"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Возобновился транзит газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа", сообщил оператор Gascade, принимающий сырье в Германии.
Объем газа, получаемого в пункте "Мальнов" на границе Польши и ФРГ с 12:00 до 13:00 по местному времени, составил 9,5 миллиона киловатт-часов.
Прокачка в сторону Германии прекратилась накануне утром, оставшуюся часть дня газ шел реверсом из Германии обратно в Польшу.
После окончания срока действия транзитного контракта "Газпрома" с Польшей 16 мая прокачка идет только по результатам аукционов. Так, по итогам торгов, которые провел польский оператор Gas-System, на 27 мая забронировано 20,7 процента мощности газопровода.
Ранее компания сообщала, что на июнь выбрано примерно 94 процента резерва трубы.
Как заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, компания использует этот маршрут "по потребности", поставки через Польшу так или иначе сохранятся.
В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский отметил, что страна ожидает сохранения объемов транзита по своей территории.