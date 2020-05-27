Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T17:23
https://ria.ru/20200527/1572061480.html
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572063456_0:0:3012:1695_1036x0_80_0_0_e4a21291a789fb2f970e212324404a15.jpg
РИА Новости

"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу

14:24 27.05.2020 (обновлено: 17:23 27.05.2020)
24720
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на газокомпрессорной станции газопровода "Ямал — Европа" в районе города Несвиж
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода "Ямал — Европа" в районе города Несвиж. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Возобновился транзит газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа", сообщил оператор Gascade, принимающий сырье в Германии.
Объем газа, получаемого в пункте "Мальнов" на границе Польши и ФРГ с 12:00 до 13:00 по местному времени, составил 9,5 миллиона киловатт-часов.
Газовый терминал в Польше
26 мая, 19:46
"Идеальный шторм". Эксперт объяснил отмену прокачки газа через Польшу
Прокачка в сторону Германии прекратилась накануне утром, оставшуюся часть дня газ шел реверсом из Германии обратно в Польшу.
После окончания срока действия транзитного контракта "Газпрома" с Польшей 16 мая прокачка идет только по результатам аукционов. Так, по итогам торгов, которые провел польский оператор Gas-System, на 27 мая забронировано 20,7 процента мощности газопровода.
Ранее компания сообщала, что на июнь выбрано примерно 94 процента резерва трубы.
Как заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, компания использует этот маршрут "по потребности", поставки через Польшу так или иначе сохранятся.
В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский отметил, что страна ожидает сохранения объемов транзита по своей территории.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 08:00
Дело — еще не труба. Когда будет достроен "Северный поток — 2"
499215723323
Обсудить 49
Петр НаимскийСергей КуприяновГазпромПольшаГерманияЭкономика
Популярные комментарии
Вот она, гибкость! Оправдали остановку вчера, рассказали какая это победа. Оправдают и сейчас, и тоже победой ж будет!
27 мая, 14:58
Дик Котов
431703018
Мы перекрыли газ, заголовки "сменили тон" , "доигрались", "планы Варшавы содрать с "Газпрома" несколько дополнительных миллиардов долларов провалились", красивые заявления. А теперь "компания использует этот маршрут "по потребности", поставки через Польшу так или иначе сохранятся". Разумеется, пока Польша не перейдет - Baltic Pipe. По официальной версии назовем это хитрым планом и "многоходовочкой" Газпрома.)
27 мая, 15:05
TMToki Mas
261911016
Рекомендуем
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Мужчина в районе Слонимской компрессорной станции в Белоруссии
Слабые признаки жизни: транзит газа через Польшу близок к нулю
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Дело — еще не труба. Когда будет достроен "Северный поток — 2"
Смартфон
В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Спецоперация ФСБ против подпольных оружейников
ФСБ изъяла у подпольных оружейников "Винторезы" и новейшие АК-12
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер
Шредер назвал посла Украины "карликом"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинский посол пожаловался на "пощечину" от Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
Лента новостейМолния