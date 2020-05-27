Путин в среду пообщается с губернатором Смоленской области

"Будут также представители регионов выступать, большое совещание, там, собственно, все руководство правительства во главе с (Михаилом) Мишустиным, руководство администрации во главе с (Антоном) Вайно, все министры, (глава Центрального банка РФ Эльвира) Набиуллина, представители регионов будут принимать участие", - добавил Песков.