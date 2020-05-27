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2020-05-27T14:27
https://ria.ru/20200527/1572061285.html
Путин в среду пообщается с губернатором Смоленской области
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РИА Новости

Путин в среду пообщается с губернатором Смоленской области

14:23 27.05.2020 (обновлено: 14:27 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду пообщается с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня также запланировано общение с еще одним главой региона, губернатором Смоленской области (Алексеем) Островским у президента", - рассказал Песков.
Песков также напомнил о большом совещании по рынку труда, на котором выступят министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки Валерий Фальков.
"Будут также представители регионов выступать, большое совещание, там, собственно, все руководство правительства во главе с (Михаилом) Мишустиным, руководство администрации во главе с (Антоном) Вайно, все министры, (глава Центрального банка РФ Эльвира) Набиуллина, представители регионов будут принимать участие", - добавил Песков.
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