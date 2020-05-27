МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду пообщается с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня также запланировано общение с еще одним главой региона, губернатором Смоленской области (Алексеем) Островским у президента", - рассказал Песков.
Песков также напомнил о большом совещании по рынку труда, на котором выступят министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки Валерий Фальков.
"Будут также представители регионов выступать, большое совещание, там, собственно, все руководство правительства во главе с (Михаилом) Мишустиным, руководство администрации во главе с (Антоном) Вайно, все министры, (глава Центрального банка РФ Эльвира) Набиуллина, представители регионов будут принимать участие", - добавил Песков.