Путин в среду обсудит с Собяниным эпидемиологическую обстановку в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным по вопросам эпидемиологической обстановки в городе и дальнейшим планам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Совсем скоро Путин проведет совещание с Собяниным, с мэром Москвы, посредством телеконференции. Разумеется, вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в городе, о том, как она обстоит, какие прогнозы, какие дальнейшие планы, как обстоит дело с антиэпидемиологической инфраструктурой и так далее. Конечно, с учетом того, что Сергей Семенович возглавляет соответствующую группу по работе с регионами", - рассказал Песков.
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