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2020-05-27T14:27
https://ria.ru/20200527/1572061188.html
Путин в среду обсудит с Собяниным эпидемиологическую обстановку в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569073688_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_e067edbdf0971c04520a4f960c22cc3c.jpg
РИА Новости

Путин в среду обсудит с Собяниным эпидемиологическую обстановку в Москве

14:22 27.05.2020 (обновлено: 14:27 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным по вопросам эпидемиологической обстановки в городе и дальнейшим планам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Совсем скоро Путин проведет совещание с Собяниным, с мэром Москвы, посредством телеконференции. Разумеется, вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в городе, о том, как она обстоит, какие прогнозы, какие дальнейшие планы, как обстоит дело с антиэпидемиологической инфраструктурой и так далее. Конечно, с учетом того, что Сергей Семенович возглавляет соответствующую группу по работе с регионами", - рассказал Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинВладимир ПутинМосква
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