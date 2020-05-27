Путин в среду обсудит с Собяниным эпидемиологическую обстановку в Москве

"Совсем скоро Путин проведет совещание с Собяниным, с мэром Москвы, посредством телеконференции. Разумеется, вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в городе, о том, как она обстоит, какие прогнозы, какие дальнейшие планы, как обстоит дело с антиэпидемиологической инфраструктурой и так далее. Конечно, с учетом того, что Сергей Семенович возглавляет соответствующую группу по работе с регионами", - рассказал Песков.