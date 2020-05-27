Песков: Путин летом проведет традиционные совещания по ВПК

"Вы знаете, что вчера во время общения с президентом министр обороны Шойгу упоминал об этих совещаниях, они планируются этим летом, сроки будут уточняться также с учетом того, что совещания подразумевают участие значительного количества представителей руководства как вооруженных сил, так и оборонно-промышленного комплекса и руководства правительства, то, конечно, будет приниматься во внимание эпидемиологическая ситуация", - сказал он.