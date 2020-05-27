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Песков: Путин летом проведет традиционные совещания по ВПК
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РИА Новости

Песков: Путин летом проведет традиционные совещания по ВПК

14:22 27.05.2020 (обновлено: 14:31 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Военные совещания с участием президента РФ Владимира Путина планируются летом, но конкретные сроки будут уточняться с учетом эпидемиологической обстановки, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что вчера во время общения с президентом министр обороны Шойгу упоминал об этих совещаниях, они планируются этим летом, сроки будут уточняться также с учетом того, что совещания подразумевают участие значительного количества представителей руководства как вооруженных сил, так и оборонно-промышленного комплекса и руководства правительства, то, конечно, будет приниматься во внимание эпидемиологическая ситуация", - сказал он.
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