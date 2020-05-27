Глава ОСК заявил о необходимости слезть с "иглы импорта" в судостроении

"... Нас... колебания спроса не так задели, хотя, конечно, невозможность общаться лично с рядом контрагентов создает сложности. ... Целесообразно развитие кэптивных лизинговых компаний либо через возможности доступного финансирования, либо через увеличение уставного капитала со стороны государства. Отдельной темой, которую мы чувствуем как абсолютно нужную, которая пока получает очень осторожное развитие - это экспортный лизинг", - добавил он.