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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:19
https://ria.ru/20200527/1572060686.html
В Екатеринбурге отделение больницы временно закрыли из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/149834/50/1498345008_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_10250d82bd12240e15f095a77ae76c5a.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге отделение больницы временно закрыли из-за коронавируса

14:19 27.05.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЕкатеринбург
Екатеринбург
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Отделение больницы №23 Екатеринбурга временно закрыли из-за выявленного случая коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в оперативном штабе Свердловской области по профилактике COVID-19.
"В Центральной городской клинической больнице №23 Екатеринбурга проведены необходимые противоэпидемические мероприятия из-за единичного заноса инфекции в одно из отделений. Благодаря своевременному выявлению случая и принятым мерам на данный момент распространения коронавируса удалось избежать. Отделение временно не принимает новых пациентов. Все остальные подразделения больницы работают штатно", - сказали в штабе.
Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСвердловская областьЕкатеринбург
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