В Екатеринбурге отделение больницы временно закрыли из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Отделение больницы №23 Екатеринбурга временно закрыли из-за выявленного случая коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в оперативном штабе Свердловской области по профилактике COVID-19.
"В Центральной городской клинической больнице №23 Екатеринбурга проведены необходимые противоэпидемические мероприятия из-за единичного заноса инфекции в одно из отделений. Благодаря своевременному выявлению случая и принятым мерам на данный момент распространения коронавируса удалось избежать. Отделение временно не принимает новых пациентов. Все остальные подразделения больницы работают штатно", - сказали в штабе.
Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.