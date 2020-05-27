В Екатеринбурге отделение больницы временно закрыли из-за коронавируса

"В Центральной городской клинической больнице №23 Екатеринбурга проведены необходимые противоэпидемические мероприятия из-за единичного заноса инфекции в одно из отделений. Благодаря своевременному выявлению случая и принятым мерам на данный момент распространения коронавируса удалось избежать. Отделение временно не принимает новых пациентов. Все остальные подразделения больницы работают штатно", - сказали в штабе.