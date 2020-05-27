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2020-05-27T14:19
https://ria.ru/20200527/1572060584.html
Омбудсмены Москвы попросили власти поддержать семьи с детьми 17-18 лет
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РИА Новости

Омбудсмены Москвы попросили власти поддержать семьи с детьми 17-18 лет

14:19 27.05.2020
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© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека и ребенка в Москве обратились к правительству столицы и в федеральные ведомства с просьбой разработать меры поддержки для семей с детьми 17-18 лет, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы получили большое количество обращений, можно сказать коллективное обращение... от всех многодетных и от всех родителей, которые сегодня по указу президента на каждого ребенка получают по 10 тысяч от 3 лет до 16 лет. Родители ставят вопрос, а если у нас 17-18-летние дети, учащиеся 10-11 классов, для которых почему-то выплата не была озвучена. Мы обратились и на федеральный уровень, и в правительство Москвы с тем, чтобы рассмотреть, что все дети, которые являются учащимися до 18 лет, (получали помощь - ред.). Может, если не федеральная выплата, то, может, наше правительство найдет, и это будет региональная выплата по детям 17-18 лет", - сказала Потяева.
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Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня текущего года исполнилось от 3 до 16 лет. Выплачивать деньги начнут с 1 июня, а подать заявление можно будет до 1 октября. Получить выплату смогут попечители и опекуны детей этого возраста.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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