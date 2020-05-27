Омбудсмены Москвы попросили власти поддержать семьи с детьми 17-18 лет

"Мы получили большое количество обращений, можно сказать коллективное обращение... от всех многодетных и от всех родителей, которые сегодня по указу президента на каждого ребенка получают по 10 тысяч от 3 лет до 16 лет. Родители ставят вопрос, а если у нас 17-18-летние дети, учащиеся 10-11 классов, для которых почему-то выплата не была озвучена. Мы обратились и на федеральный уровень, и в правительство Москвы с тем, чтобы рассмотреть, что все дети, которые являются учащимися до 18 лет, (получали помощь - ред.). Может, если не федеральная выплата, то, может, наше правительство найдет, и это будет региональная выплата по детям 17-18 лет", - сказала Потяева.