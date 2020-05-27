Украинского посла в Германии отрезвили, считают в Госдуме

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Посла Украины Андрея Мельника отрезвили в ФРГ, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова дипломата, сравнившего призывы немецких политиков о снятии санкций с России с "пощечиной" украинцам.
"Украинский посол хотел бы, чтобы весь мир следовал антироссийской линии официального Киева, но это желание несбыточно, и в Германии, что называется, отрезвили украинского дипломата", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, еще до пандемии новой коронавирусной инфекции в Европе все отчетливее звучали голоса, "что Россию санкциями не сломить, а сейчас, в разгар мирового кризиса, и западный, и российский мир неотвратимо начинают сближение".
"Так что насчет "пощечины" украинский посол сильно загнул: его не собирались оскорблять - ему четко объяснили, что планета не вертится вокруг Киева, который уже всем изрядно поднадоел своими откровенно агрессивными и провокационными выходками в отношении российских территорий", - добавил парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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