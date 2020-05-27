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2020-05-27T14:17
https://ria.ru/20200527/1572060364.html
В "Лукойле" прокомментировали сделку с "Архангельскгеолдобычей"
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РИА Новости

В "Лукойле" прокомментировали сделку с "Архангельскгеолдобычей"

14:17 27.05.2020
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© РИА Новости / Ирина ДенисоваЗдание "Лукойла"
Здание Лукойла
© РИА Новости / Ирина Денисова
Здание "Лукойла". Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сделка по продаже "Лукойлом" акций АО "Архангельскгеолдобыча" была совершена без замечаний со стороны контролирующих органов и в строгом соответствии с российским законодательством, говорится в сообщении нефтяной компании в ответ на судебные претензии со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"Сделка по продаже акций АО "Архангельскгеолдобыча" была совершена после пятимесячного всестороннего рассмотрения и верификации предоставленной продавцом и покупателем информации, без замечаний со стороны контролирующих органов, в строгом соответствии с российским законодательством после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, возглавляемой председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и имеющей в своем составе руководителей министерств, ФАС России (руководитель службы – ответственный секретарь комиссии), ФСБ России, представителей других федеральных служб", - пишет "Лукойл".
Также "Лукойл" отмечает, что на проведение сделки в установленном порядке было получено письменное согласие самой ФАС. "Инициирование ФАС России данного судебного разбирательства ставит под сомнение установленную законом процедуру государственного контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и, по сути, оспаривает правомерность принятого правительственной комиссией решения", - считает компания.
Как отмечает компания, АО "Архангельскгеолдобыча" на момент продажи представляло собой эффективный алмазный бизнес, выведенный на проектную мощность и генерирующий значительные объемы свободного денежного потока для своих акционеров. "Лукойл" выстроил этот актив с нуля, проинвестировав значительные средства в его развитие. Президент РФ Владимир Путин непосредственно на объекте дал официальный старт 9 июня 2014 года работе горно-обогатительного комбината (ГОК) алмазного месторождения им. В. Гриба АО "Архангельскгеолдобыча", - говорится в сообщении.
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"Лукойл" 25 мая 2017 года сообщил, что завершил продажу своей алмазодобывающей "дочки" - "Архангельскгеолдобычи" - дочерней компании "Открытие Холдинга" за 1,45 миллиарда долларов. При этом в августе 2017 года началась санация банка "Открытие". В сентябре 2018 года АО "Архангельскгеолдобыча" было официально переименовано в АО "АГД-Даймондс".
ФАС России 25 мая заявила, что подала иск в суд Архангельской области с требованием признать недействительной сделку, ЦБ выступит третьей стороной в деле. Согласно данным ФАС, сделка, несмотря на одобрение правкомиссией, нарушила закон об осуществлении иностранных инвестиций в российские компании-стратеги - покупатель скрыл информацию о наличии у ряда бенефициаров "Открытие Холдинга" гражданства других стран, что повлекло установление контроля над компанией иноинвесторами. Также, как подчеркнули в ФАС, сумма сделки более чем в два раза превысила стоимость предприятия.
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АрхангельскгеолдобычаЛУКОЙЛЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинАрхангельская областьЭкономика
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