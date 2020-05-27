В "Лукойле" прокомментировали сделку с "Архангельскгеолдобычей"

"Сделка по продаже акций АО "Архангельскгеолдобыча" была совершена после пятимесячного всестороннего рассмотрения и верификации предоставленной продавцом и покупателем информации, без замечаний со стороны контролирующих органов, в строгом соответствии с российским законодательством после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, возглавляемой председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и имеющей в своем составе руководителей министерств, ФАС России (руководитель службы – ответственный секретарь комиссии), ФСБ России, представителей других федеральных служб", - пишет "Лукойл".