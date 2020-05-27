В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 12 тысяч, 227 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным заместителя министра здравоохранения Вахида Маджру, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 625 новых случаев заражения, общее количество достигло 12 456. За прошедшие сутки скончались семь человек. Всего с начала пандемии вылечились 1138 человек, у которых ранее выявили COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.