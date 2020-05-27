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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:17
https://ria.ru/20200527/1572060297.html
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч

14:17 27.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 12 тысяч, 227 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным заместителя министра здравоохранения Вахида Маджру, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 625 новых случаев заражения, общее количество достигло 12 456. За прошедшие сутки скончались семь человек. Всего с начала пандемии вылечились 1138 человек, у которых ранее выявили COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
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