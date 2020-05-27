В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч

По данным заместителя министра здравоохранения Вахида Маджру, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 625 новых случаев заражения, общее количество достигло 12 456. За прошедшие сутки скончались семь человек. Всего с начала пандемии вылечились 1138 человек, у которых ранее выявили COVID-19.