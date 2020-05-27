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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:15
https://ria.ru/20200527/1572060186.html
Во Франции масочный режим в транспорте продлится до появления вакцины
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571045112_0:243:3072:1971_1036x0_80_0_0_92c418b0cc417947fa7415127a373629.jpg
РИА Новости

Во Франции масочный режим в транспорте продлится до появления вакцины

14:15 27.05.2020
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© REUTERS / Benoit TessierСтикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже
Стикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ношение масок в общественном транспорте во Франции будет обязательным до появления вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила министр экологического перехода Элизабет Борн.
Как сообщали ранее французские власти, ношение маски в общественном транспорте стало обязательным с 11 мая, за нарушение этой нормы предусмотрен штраф в 135 евро.
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Министр отметила в эфире телеканала BFMTV, что в общественном транспорте действуют "строгие правила", пассажиры пользуются дезинфицирующими растворами, на земле сделаны отметки, чтобы люди соблюдали дистанцию.
"Я думаю, что пока у нас не будет метода лечения или вакцины, безусловно, необходимо будет сохранить ношение масок в общественном транспорте ", - заявила Борн.
Период режима самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлился во Франции два месяца. Все магазины, кроме продовольственных, оставались закрытыми в течение этого периода. С 11 мая страна начала снимать ограничения, стали открываться школы, парикмахерские, салоны красоты и магазины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияОбщество
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