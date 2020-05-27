Во Франции масочный режим в транспорте продлится до появления вакцины

Стикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ношение масок в общественном транспорте во Ношение масок в общественном транспорте во Франции будет обязательным до появления вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила министр экологического перехода Элизабет Борн.

Как сообщали ранее французские власти, ношение маски в общественном транспорте стало обязательным с 11 мая, за нарушение этой нормы предусмотрен штраф в 135 евро.

Министр отметила в эфире телеканала BFMTV , что в общественном транспорте действуют "строгие правила", пассажиры пользуются дезинфицирующими растворами, на земле сделаны отметки, чтобы люди соблюдали дистанцию.

"Я думаю, что пока у нас не будет метода лечения или вакцины, безусловно, необходимо будет сохранить ношение масок в общественном транспорте ", - заявила Борн.

Период режима самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлился во Франции два месяца. Все магазины, кроме продовольственных, оставались закрытыми в течение этого периода. С 11 мая страна начала снимать ограничения, стали открываться школы, парикмахерские, салоны красоты и магазины.