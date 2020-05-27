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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:23
https://ria.ru/20200527/1572060116.html
В Ростовской области еще в одном интернате произошла вспышка коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_377cc8de677cf9bc97e2569909828ddb.jpg
РИА Новости

В Ростовской области еще в одном интернате произошла вспышка коронавируса

14:15 27.05.2020 (обновлено: 14:23 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в Зверевском психоневрологическом интернате Ростовской области, сообщил на заседании штаба по предотвращению распространения COVID-19 глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
На прошлой неделе очаг коронавируса был выявлен в Сальском психоневрологическом интернате. По данным на 27 мая, в ПНИ заболели 413 человек, из них девять госпитализированы. В учреждении введен карантин на 28 дней.
"Отмечается высокая доля вспышечной заболеваемости... Это обусловлено, в первую очередь, эпидемиологическим неблагополучием... в Сальском и Зверевском психоневрологических интернатах", - сказал Ковалев.
Как уточнили в правительстве области, на сегодняшний день в Зверевском психоневрологическом интернате отобрано 230 проб. "Из них 108 - положительных. Пять человек госпитализировано", - сказал представитель правительства, добавив, что в учреждении введен карантин.
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Министр труда и социального развития области Елена Елисеева на заседании штаба сообщила, что руководителям обоих интернатов приказами областного Минтруда объявлены выговоры.
По данным на 27 мая, в области зафиксированы 4133 случая заражения коронавирусом, из них 203 за последние сутки. За все время пандемии выздоровел 1441 человек, 34 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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