В Ростовской области еще в одном интернате произошла вспышка коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в Зверевском психоневрологическом интернате Вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в Зверевском психоневрологическом интернате Ростовской области , сообщил на заседании штаба по предотвращению распространения COVID-19 глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

На прошлой неделе очаг коронавируса был выявлен в Сальском психоневрологическом интернате. По данным на 27 мая, в ПНИ заболели 413 человек, из них девять госпитализированы. В учреждении введен карантин на 28 дней.

"Отмечается высокая доля вспышечной заболеваемости... Это обусловлено, в первую очередь, эпидемиологическим неблагополучием... в Сальском и Зверевском психоневрологических интернатах", - сказал Ковалев.

Как уточнили в правительстве области, на сегодняшний день в Зверевском психоневрологическом интернате отобрано 230 проб. "Из них 108 - положительных. Пять человек госпитализировано", - сказал представитель правительства, добавив, что в учреждении введен карантин.

Министр труда и социального развития области Елена Елисеева на заседании штаба сообщила, что руководителям обоих интернатов приказами областного Минтруда объявлены выговоры.

По данным на 27 мая, в области зафиксированы 4133 случая заражения коронавирусом, из них 203 за последние сутки. За все время пандемии выздоровел 1441 человек, 34 умерли.