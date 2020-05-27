Два сотрудника ИСС имени Решетнева заразились коронавирусом

"У двух сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". По результатам проведённых тестов у двух сотрудников "ИСС" выявлен COVID-19. В связи с этим на предприятии принимаются усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса. Остановлена работа двух производственных цехов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, помещения закрыты на полную дезинфекцию. Сотрудники подразделений, где выявлены случаи заболевания, и все, контактировавшие с ними, направлены на самоизоляцию по месту жительства. Для работников организована сдача тестов на наличие коронавирусной инфекции.

На предприятии ведётся строгий контроль температуры тела и соблюдения масочного режима, персонал обеспечивается всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, сообщили в компании.

Ситуация контролируется Оперативным штабом АО "ИСС".

По данным регионального главка Роспотребнадзора на 27 мая, в крае зарегистрировано всего 3700 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 49 территориях.

"Информационные спутниковые системы имени Решетнева" - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос" по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.