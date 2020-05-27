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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:30
https://ria.ru/20200527/1572059906.html
Два сотрудника ИСС имени Решетнева заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155354/73/1553547398_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_7e0b809a02a0d379e2c2dbdbe836efb3.jpg
РИА Новости

Два сотрудника ИСС имени Решетнева заразились коронавирусом

14:14 27.05.2020 (обновлено: 14:30 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСборка солнечных батарей для навигационного космического аппарата
Сборка солнечных батарей для навигационного космического аппарата
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сборка солнечных батарей для навигационного космического аппарата. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Диагноз COVID-19 подтвердился у двух сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва", расположенной в городе Железногорск Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС), входящей в Роскосмос.
"У двух сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". По результатам проведённых тестов у двух сотрудников "ИСС" выявлен COVID-19. В связи с этим на предприятии принимаются усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса. Остановлена работа двух производственных цехов", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, помещения закрыты на полную дезинфекцию. Сотрудники подразделений, где выявлены случаи заболевания, и все, контактировавшие с ними, направлены на самоизоляцию по месту жительства. Для работников организована сдача тестов на наличие коронавирусной инфекции.
На предприятии ведётся строгий контроль температуры тела и соблюдения масочного режима, персонал обеспечивается всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, сообщили в компании.
Ситуация контролируется Оперативным штабом АО "ИСС".
По данным регионального главка Роспотребнадзора на 27 мая, в крае зарегистрировано всего 3700 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 49 территориях.
"Информационные спутниковые системы имени Решетнева" - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос" по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоскосмосИнформационные спутниковые системыКрасноярский крайЖелезногорскОбщество
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