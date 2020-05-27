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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-27T14:13
https://ria.ru/20200527/1572059824.html
Мишустин подчеркнул важность выполнения нефтегазовых договоренностей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571686474_0:132:3023:1832_1036x0_80_0_0_2e9b10bf9107aba90c38cfc61a7a3dfd.jpg
РИА Новости

Мишустин подчеркнул важность выполнения нефтегазовых договоренностей

14:13 27.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Сергеем Румасом энергетику, подчеркнул важность четкого выполнения договоренностей в нефтегазовой сфере, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"При обсуждении тематики энергетического сотрудничества Мишустин подчеркнул важность четкого выполнения двусторонних договоренностей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере. В качестве позитивного примера был отмечен проект сооружения Белорусской АЭС по российским технологиям. Главы правительств условились продолжить обсуждение энергетической тематики по линии заинтересованных ведомств и организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин и Румас также обсудили график предстоящих контактов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРазворот на ВостокБелорусская АЭСМихаил МишустинЭкономика
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