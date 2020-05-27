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РИА Наука
2020-05-27T14:17
https://ria.ru/20200527/1572059767.html
Британские ученые обнаружили у шимпанзе зачатки речи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565076589_0:90:2048:1242_1036x0_80_0_0_5e9288a777cc03c930edbb68d4a1bbda.jpg
РИА Новости

Британские ученые обнаружили у шимпанзе зачатки речи

14:17 27.05.2020
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© Depositphotos / vladvitekШимпанзе
Шимпанзе
© Depositphotos / vladvitek
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Британские биологи обнаружили, что шимпанзе при общении друг с другом делают определенные движения губами, ритм которых удивительным образом совпадает с ритмом речи человека. Новое исследование предполагает, что в этом заключается ответ на вопрос, как возникла человеческая речь. Результаты опубликованы в журнале Biology Letters.
Биологи давно и безуспешно ищут зачатки речи у приматов, но все предыдущие исследования были сосредоточены на изучении звуков, издаваемых человекообразными обезьянами. Авторы данной работы предположили, что человеческая речь возникла не столько в процессе эволюции звуков, сколько основывалась на движениях губ.
Известно, что люди во всем мире, независимо от того, на каком языке они разговаривают, во время разговора открывают рот два-семь раз в секунду, причем каждый цикл соответствует слогу. В жестах и мимике лица орангутангов, макак и шимпанзе также наблюдается определенная ритмичность.
Сравнивая видеозаписи из четырех популяций шимпанзе Pan troglodytes: двух диких — в Уганде, и двух, находящихся в неволе — в зоопарках Великобритании и Германии, исследователи обнаружили, что губы этих приматов двигаются со средним "речевым" ритмом четыре "слога" в секунду.
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Интересно, что ритм у разных животных различался иногда вдвое. При этом не было существенных различий в средней скорости движения губ между популяциями в неволе и дикими обезьянами.
Авторы предполагают, что "причмокивания" губами у шимпанзе выполняют роль речи и служат для привлечения внимания и передачи своих эмоций и информации. В сочетании с особыми звуками, которые животные издают, когда они ухаживают друг за другом, эти ритмичные движения — важный элемент коммуникации и социального взаимодействия между особями.
"Наши выводы подтверждают гипотезу о том, что древние ритмичные сигналы приматов служили для привлечения внимания, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Адриано Ламейра (Adriano Lameira) из Школы психологии и нейронаук при Университете Сент-Эндрюс в Великобритании. — Но все равно это остается предположением до тех, пока не будут получены более подробные данные по другим приматам".
Ученые планируют в ближайшее время провести такие исследования в сочетании с наблюдениями за социальным взаимодействием в пополяциях.
Авторы понимают, что эволюционная преемственность появления речи у человека от приматов еще не доказана, но считают, что результаты их исследования помогут в этом вопросе. Теперь ученые смогут отслеживать развитие этой важнейшей составляющей человеческой коммуникации не только на основе вокальных, но и жестовых элементов.
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