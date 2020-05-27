В Подмосковье имеется достаточный запас средств защиты для медработников

"На данный момент в медицинских организациях и на складах подведомственной организации Минздрава Московской области ГБУ "Мособлмедсервис" сформирован необходимый запас по следующим категориям: защитные костюмы – 400 тысяч с запасом на 37 дней, респираторы- 633 тысячи на 70 дней, защитные очки – 111 тысяч на 28 дней, бахилы – 400 тысяч пар на 36 дней, перчатки и маски медицинские в достаточном количестве с запасом на два месяца", - сообщили в ведомстве.