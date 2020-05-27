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Новости Подмосковья
2020-05-27T14:12
https://ria.ru/20200527/1572059684.html
В Подмосковье имеется достаточный запас средств защиты для медработников
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758757_0:204:2913:1843_1036x0_80_0_0_005f7f4b8e33ddb079f8381077bf56a1.jpg
РИА Новости

В Подмосковье имеется достаточный запас средств защиты для медработников

14:11 27.05.2020 (обновлено: 14:12 27.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Московской области сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников, сообщает Минздрав области.
"На данный момент в медицинских организациях и на складах подведомственной организации Минздрава Московской области ГБУ "Мособлмедсервис" сформирован необходимый запас по следующим категориям: защитные костюмы – 400 тысяч с запасом на 37 дней, респираторы-  633 тысячи на 70 дней, защитные очки – 111 тысяч на 28 дней, бахилы – 400 тысяч пар на 36 дней, перчатки и маски медицинские в достаточном количестве с запасом на два месяца", - сообщили в ведомстве.
Во всех медицинских организациях ведется строгий учет необходимого запаса средств индивидуальной защиты, вопрос находится на контроле администрации. Средства индивидуальной защиты централизованно закупаются "Мособлмедсервисом" и оперативно доставляются в медицинские организации в необходимом количестве, отметили в Минздраве.
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