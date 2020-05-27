Мишустин и премьер Белоруссии выступили за углубление интеграции

"Мишустин и Румас высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, создание максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министры двух стран обменялись тёплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, "отметив особое значение этого праздника – общего для братских народов России и Белоруссии".