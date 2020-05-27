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Союзное государство
2020-05-27T14:09
https://ria.ru/20200527/1572059554.html
Мишустин и премьер Белоруссии выступили за углубление интеграции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571725350_0:175:3077:1906_1036x0_80_0_0_e047731c7dec150626bd0555339a91c9.jpg
РИА Новости

Мишустин и премьер Белоруссии выступили за углубление интеграции

14:09 27.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас по телефону высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба кабмина.
"Мишустин и Румас высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, создание максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Кроме того, премьер-министры двух стран обменялись тёплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, "отметив особое значение этого праздника – общего для братских народов России и Белоруссии".
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Союзное государствоСергей РумасМихаил МишустинСоюзное государствоВ мире
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