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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:07
https://ria.ru/20200527/1572059413.html
Володин призвал принять меры по развитию внутреннего туризма
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1036x0_80_0_0_f0e0ede9531cd3319d47934ab412b948.jpg
РИА Новости

Володин призвал принять меры по развитию внутреннего туризма

14:07 27.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Необходимо создавать условия для развития внутреннего туризма в России, в том числе чтобы предотвратить обострение ситуации с коронавирусом, меры планируется обсудить с Минэкономразвития и курортными регионами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В среду в Госдуме проходит "правительственный час" с участием главы МЭР Максима Решетникова. По итогам его выступления депутаты Госдумы задали министру вопросы о планах министерства по развитию внутреннего туризма в России. По словам Володина, принять соответствующие меры необходимо как можно скорее.
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"Мы видим, что предпринимают и Испания, и другие страны - они приглашают наших граждан к себе отдыхать. Привезут заразу! Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты. Мы окажемся в ситуации, что будем, как и в самом начале, бороться с проблемами, которые нам привезли. Нам привезли этот коронавирус... Нам привезли этот вирус из Европы", - сказал спикер Госдумы на пленарном заседании.
По его словам, сейчас необходимо, в том числе проанализировать меры поддержки туристической отрасли, чтобы россияне, "желающие отдохнуть за рубежом, все-таки соизмерили риски и остались здесь". "Поехали в Крым, поехали в Краснодарский край, на Волге хороший отдых. Давайте продумаем это все и предложим отрасли, предложим гражданам", - добавил Володин.
Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что осенью возможна вторая волна заболевания коронавирусом.
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"Эта вторая волна как раз может прийти опять к нам из Европы, с Запада вместе с отдохнувшими, загоревшими, но больными нашими гражданами... Наш внутренний туризм может стать более эффективным, более привлекательным", - отметил Володин.
Спикер ГД добавил, что Госдума вместе с министерством экономического развития обсудит меры поддержки российской туротрасли с участием курортных регионов, возможно, в формате видеоконференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМаксим РешетниковНовости - ТуризмГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинЕвропаКраснодарский крайИспанияОбщество
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