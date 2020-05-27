Элистинский суд прекратил дело о клевете в отношении Батуриной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Суд Суд Элисты прекратил производство по уголовному делу о клевете в отношении вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной , сообщил РИА Новости представитель суда.

По его словам, производство прекратили из-за того, что частный обвинитель Эренцен Манжеев отказался от обвинения.

В декабре прошлого года суд объявлял Батурину в розыск, но в январе это постановление отменили.