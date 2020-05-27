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2020-05-27T15:54
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Элистинский суд прекратил дело о клевете в отношении Батуриной
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РИА Новости

Элистинский суд прекратил дело о клевете в отношении Батуриной

14:07 27.05.2020 (обновлено: 15:54 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЕлена Батурина
Елена Батурина
© РИА Новости / Владимир Песня
Елена Батурина. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Суд Элисты прекратил производство по уголовному делу о клевете в отношении вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его словам, производство прекратили из-за того, что частный обвинитель Эренцен Манжеев отказался от обвинения.
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В декабре прошлого года суд объявлял Батурину в розыск, но в январе это постановление отменили.
Подробностей дела суд официально не раскрывает. Сообщалось только, что дело возбудили по заявлению Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента "Интеко", брата Батуриной Виктора.
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Елена БатуринаМоскваЭлистаПроисшествия
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