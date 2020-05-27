Санатории Белокурихи в ожидании туристов развернули масштабный ремонт

БАРНАУЛ, 27 мая – РИА Новости. Санатории города-курорта Белокуриха в Алтайском крае в условиях противодействия пандемии коронавируса и отсутствия туристов развернули масштабные ремонтные и благоустроительные работы, сообщает в среду правительство региона.

"Масштаб мероприятий по ремонту и благоустройству санаториев Белокурихи самый грандиозный за последние несколько лет", - говорится в сообщении.

Так, АО "Курорт Белокуриха" в период пандемии и отсутствия туристов провел серьезные подготовительные работы для приема гостей после открытия санаториев. В основном проводится необходимый и косметический ремонт в тех номерах, где в обычное время такой возможности нет.

"В трех санаториях уже отремонтировано более 100 номеров, а на двух этажах санатория Белокуриха были полностью заменены балконные перегородки и ограждения. Проведен ремонт в ресторанах санаториев. Основные цеха, горячий и овощной, работают в круглосуточном режиме, и всегда есть сложности с ремонтом в данных помещениях или заменой в них изношенных агрегатов. А благодаря вынужденной остановке, специалисты смогли провести работы в комплексе, что дает стабильный запас прочности на многие годы", - сообщают власти.

В краевом правительстве отметили, что также в санаториях идет благоустройство уличных территорий: выложена тротуарная плитка на пешеходных дорожках, построена новая стоянка для машин отдыхающих, идет озеленение и так далее.

"Все это позволяет задействовать на работах более 45 человек специалистов и строителей, благодаря чему люди получают полноценную заработную плату в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции", - отмечают власти.