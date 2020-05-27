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Алтайский край
Алтайский край
2020-05-27T14:05
https://ria.ru/20200527/1572059252.html
Санатории Белокурихи в ожидании туристов развернули масштабный ремонт
https://cdn23.img.ria.ru/images/152317/11/1523171124_0:163:3057:1883_1036x0_80_0_0_68882545110bc2e320440ab25b8609f3.jpg
РИА Новости

Санатории Белокурихи в ожидании туристов развернули масштабный ремонт

14:05 27.05.2020
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© РИА Новости / Чернов / Перейти в фотобанкОкрестности курорта Белокуриха
Окрестности курорта Белокуриха
© РИА Новости / Чернов
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 27 мая – РИА Новости. Санатории города-курорта Белокуриха в Алтайском крае в условиях противодействия пандемии коронавируса и отсутствия туристов развернули масштабные ремонтные и благоустроительные работы, сообщает в среду правительство региона.
"Масштаб мероприятий по ремонту и благоустройству санаториев Белокурихи самый грандиозный за последние несколько лет", - говорится в сообщении.
Так, АО "Курорт Белокуриха" в период пандемии и отсутствия туристов провел серьезные подготовительные работы для приема гостей после открытия санаториев. В основном проводится необходимый и косметический ремонт в тех номерах, где в обычное время такой возможности нет.
"В трех санаториях уже отремонтировано более 100 номеров, а на двух этажах санатория Белокуриха были полностью заменены балконные перегородки и ограждения. Проведен ремонт в ресторанах санаториев. Основные цеха, горячий и овощной, работают в круглосуточном режиме, и всегда есть сложности с ремонтом в данных помещениях или заменой в них изношенных агрегатов. А благодаря вынужденной остановке, специалисты смогли провести работы в комплексе, что дает стабильный запас прочности на многие годы", - сообщают власти.
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В краевом правительстве отметили, что также в санаториях идет благоустройство уличных территорий: выложена тротуарная плитка на пешеходных дорожках, построена новая стоянка для машин отдыхающих, идет озеленение и так далее.
"Все это позволяет задействовать на работах более 45 человек специалистов и строителей, благодаря чему люди получают полноценную заработную плату в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции", - отмечают власти.
Ранее правительство Алтайского края разработало комплекс мер поддержки индустрии туризма в связи с ситуацией по противодействию коронавирусу и план поэтапного выхода отрасли из режима карантина.
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