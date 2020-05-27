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2020-05-27T14:04
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В Белоруссии модернизировали боевую машину из состава ЗРК "Оса"
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РИА Новости

В Белоруссии модернизировали боевую машину из состава ЗРК "Оса"

14:04 27.05.2020
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗРК "Оса"
ЗРК Оса
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
ЗРК "Оса". Архивное фото
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Белоруссия провела глубокую модернизацию боевой машины из состава ЗРК "Оса", улучшив ее характеристики, сообщается в среду на сайте Государственного военно-промышленного комитета республики.
Согласно сообщению, модернизированная машина была представлена президенту Белоруссии Александру Лукашенко 22 мая в ходе посещения им опытно-испытательного участка одного из предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома. "Глава государства ознакомился с вариантом глубокой модернизации боевой машины 9А33-2Б из состава ЗРК "Оса", - говорится в сообщении.
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По данным комитета, в настоящее время белорусское ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" выполняет глубокую модернизацию боевых машин 9А33БМ2, 9А33БМ3 из состава зенитно-ракетного комплекса "Оса" до уровня 9А33-2Б. В ведомстве пояснили, что "слабой стороной базового комплекса, принятого на вооружение еще в начале 70-х годах ХХ века, является снижение боевых возможностей в условиях применения противником современных средств радиоэлектронной борьбы, а технически устаревшая элементная база уже не обеспечивает необходимой надежности".
"Разработка данной модификации боевой машины ЗРК "Оса" на предприятии началась еще в 2017 году. Проведена модернизация станций обнаружения и сопровождения целей, телевизионно-оптического визира, а штатный счетно-решающий прибор был заменен на современный специализированный вычислитель. В состав боевой машины введено автоматизированное рабочее место командира", - отметили в Госкомвоенпроме. Кроме того, ведутся работы по переводу боевой машины ЗРК "Оса" на новую колесную базу производства Минского автозавода.
По данным комитета, при испытаниях модернизированная боевая машина обеспечивала обнаружение истребителя типа МиГ-29 на дальности около 42 километров и его устойчивое автоматическое сопровождение на дальности около 28 километров, а вертолета Ми-8 - постановщика активных помех, барражирующего на высоте до 200 метров, на дальности 27 километров и его устойчивое автоматическое сопровождение на дальности 25 километров. Улучшены возможности по автоматическому сопровождению малоразмерных целей: в ходе испытаний боевая машина обеспечила обнаружение беспилотного летательного аппарата типа "Беркут" на дальности 13,8 километров, а его устойчивое автоматическое сопровождение - на дальности до 13 километров.
"Модификация боевой машины ЗРК "Оса" имеет большой потенциал для дальнейших модернизаций, в том числе, связанных с применением зенитных управляемых ракет перспективных разработок", - подчеркивается в сообщении.
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