В Башкирии устроили давку из-за распродажи кастрюль по 99 рублей

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Жители Белорецка устроили давку на входе в магазин одной из торговых сетей, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Отмечается, что покупатели собрались на распродажу кастрюль по 99 рублей.
Давка образовалась внутри помещения, а снаружи скопилась небольшая очередь.
В Башкирии с 12 мая смягчили некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Людям разрешили свободно гулять, но при посещении мест массового скопления — магазинов, банков, МФЦ — они обязаны надевать маски и перчатки. Для пенсионеров, людей с хроническими болезнями, а также для проживающих с ними продолжает действовать режим самоизоляции. По словам главы республики Радия Хабирова, ограничения могут снять к середине июня.