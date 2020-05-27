Счетная палата проанализирует систему господдержки МСП

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Счетная палата РФ в 2020 году проверит деятельность Корпорации МСП и проанализирует в целом систему господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил на заседании Госдумы аудитор СП Данил Шилков.
"В этом году мы планируем проверить деятельность Корпорации МСП и в целом проанализировать систему господдержки малого и среднего предпринимательства, которая нуждается в системной институциональной переработке. Удар коронавируса по сектору МСП очень серьёзен, восстановление может занять несколько лет. В этой связи повышается значимость принятия взвешенных решений в сфере стратегического управления и развития сектора МСП", - заявил Шилков.
Сегодня многие предприниматели и, в первую очередь, представители малого и среднего бизнеса оказались в непростой ситуации и особенно нуждаются в помощи государства, отметил он. "Правительство уже приняло ряд мер для поддержки наиболее пострадавших отраслей, однако, по мнению Счётной палаты, эти меры необходимо распространить на весь малый и средний бизнес. Мы понимаем, что это удвоит, а, может быть, даже и утроит объем поддержки, но сегодня это надо нам пройти", - сказал аудитор.
Счетная палата, по его словам, давно держит на контроле реализацию мер поддержки МСП и ряд ее рекомендаций по итогам контрольных мероприятий уже реализован правительством РФ. Например, в федеральный план статистических работ внесен показатель доли МСП в валовом внутреннем продукте, внедрены правила предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на господдержку MCП, предусматривающие дифференцированный подход к расчету размера субсидий.
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Однако не все предложения СП пока учтены. Например, не проведена оценка влияния конкретных мер господдержки на развитие МСП, не унифицированы требования к организации деятельности региональной гарантийной и микрофинансовых организаций, не уточнен перечень показателей, характеризующий развитие сектора МСП, напомнил Шилков. "Но мы не планируем отступать и будем, надеюсь, вместе с вами добиваться реализации всех предложенных мер", - добавил он.
Аудитор также заметил, что в ходе проведенного в 2019 году мониторинга национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" СП обратила внимание на то, что средства на его реализацию получают одни лица, а ответственность за достижение целей совсем другие. "Например, 260 миллиардов рублей или 63% средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта в 2019-2024 годах получат Корпорация МСП, Банк МСП, кредитные организации. При этом за целевые показатели нацпроекта, а это рост числа занятых в сфере МСП, рост МСП в ВВП и несырьевом экспорте, отвечают не они, а высшие должностные лица субъектов", - пояснил он. В 2020 году Счетная палата продолжит мониторинг реализации этого нацпроекта, добавил он.