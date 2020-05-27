В Северной Македонии отменили комендантский час, введенный из-за COVID-19

БЕЛГРАД, 27 мая – РИА Новости. Правительство Правительство Северной Македонии в среду отменило комендантский час в стране, введенный из-за пандемии коронавируса , в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Глава минздрава Венко Филипче заявил в пятницу, что смягчение мер и несоблюдение правил защиты в предыдущие недели привело к росту случаев заражения. Поэтому на минувших выходных действовал полный запрет на движение граждан, несмотря на день святых Кирилла и Мефодия 24 мая - официальный праздник страны.

По последним данным македонского минздрава, с начала пандемии выявлены всего 2014 больных, 116 человек скончались.

"С сегодняшнего дня полностью прекращается действие запрета и ограничения на движения граждан по территории Республики Северная Македония. Данное решение принято на основании детального анализа трехмесячного периода с момента выявления первого случая COVID в стране… Один из факторов смягчения ограничительных мер - сокращение числа новых зараженных и снижение смертности, которое следует за общеевропейскими и мировыми тенденциями", - указало правительство.

В кабмине уточнили, что в стране заняты 50% процентов мест в больницах, и свободных коек, защитного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких еще достаточно.

Вместе с тем граждан призвали продолжать соблюдать меры защиты – носить маски и перчатки, дезинфицировать руки и поддерживать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски по предложению правительства 15 мая продлил режим чрезвычайного положения из-за COVID-19, введенный в стране в середине марта, еще на 14 дней.