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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:59
https://ria.ru/20200527/1572058895.html
В Северной Македонии отменили комендантский час, введенный из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_7128034a55525fb608b11f0109271340.jpg
РИА Новости

В Северной Македонии отменили комендантский час, введенный из-за COVID-19

13:59 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 27 мая – РИА Новости. Правительство Северной Македонии в среду отменило комендантский час в стране, введенный из-за пандемии коронавируса, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
Глава минздрава Венко Филипче заявил в пятницу, что смягчение мер и несоблюдение правил защиты в предыдущие недели привело к росту случаев заражения. Поэтому на минувших выходных действовал полный запрет на движение граждан, несмотря на день святых Кирилла и Мефодия 24 мая - официальный праздник страны.
По последним данным македонского минздрава, с начала пандемии выявлены всего 2014 больных, 116 человек скончались.
"С сегодняшнего дня полностью прекращается действие запрета и ограничения на движения граждан по территории Республики Северная Македония. Данное решение принято на основании детального анализа трехмесячного периода с момента выявления первого случая COVID в стране… Один из факторов смягчения ограничительных мер - сокращение числа новых зараженных и снижение смертности, которое следует за общеевропейскими и мировыми тенденциями", - указало правительство.
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В кабмине уточнили, что в стране заняты 50% процентов мест в больницах, и свободных коек, защитного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких еще достаточно.
Вместе с тем граждан призвали продолжать соблюдать меры защиты – носить маски и перчатки, дезинфицировать руки и поддерживать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски по предложению правительства 15 мая продлил режим чрезвычайного положения из-за COVID-19, введенный в стране в середине марта, еще на 14 дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стево ПендаровскиКоронавирусыСеверная МакедонияВ мире
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