Подмосковные мобильные пункты вакцинации возобновили работу

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Минсельхозпрод Московской области возобновил работу мобильных пунктов вакцинации против бешенства животных, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Все выездные мероприятия будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора, обязательным наличием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции между посетителями.
"Из-за сложной ситуации, связанной с распространением короновирусной инфекции, в апреле и мае мы были вынуждены приостановить работу передвижных пунктов вакцинации. Это вызвало неудобство для людей, которые привыкли, что к ним в населенный пункт ежегодно приезжают специалисты ветеринарной службы для проведения вакцинаций домашних питомцев. Но уже с текущей недели эта работа возобновлена по заявкам администраций муниципальных образований и с 1 июня будет проходить согласно утвержденным графикам" – приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По словам министра, в регионе работает 55 выездных бригад ветеринарных специалистов. Они проведут вакцинацию во всех населенных пунктах Московской области, в частности, в садовых некоммерческих товариществах, ИЖС, дачных кооперативах, дачных и коттеджных посёлках.
"В прошлом году в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий было вакцинировано около 469 тысяч домашних животных. В этом году, несмотря на сложную ситуацию, мы планируем вакцинировать не менее 500 тысяч питомцев" - добавил Разин.