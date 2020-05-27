Подмосковные мобильные пункты вакцинации возобновили работу

"Из-за сложной ситуации, связанной с распространением короновирусной инфекции, в апреле и мае мы были вынуждены приостановить работу передвижных пунктов вакцинации. Это вызвало неудобство для людей, которые привыкли, что к ним в населенный пункт ежегодно приезжают специалисты ветеринарной службы для проведения вакцинаций домашних питомцев. Но уже с текущей недели эта работа возобновлена по заявкам администраций муниципальных образований и с 1 июня будет проходить согласно утвержденным графикам" – приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.