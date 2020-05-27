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Новости Подмосковья
2020-05-27T13:58
https://ria.ru/20200527/1572058856.html
Подмосковные мобильные пункты вакцинации возобновили работу
https://cdn23.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_31014fc8c7eaf10e85d141a223b7b6f3.jpg
РИА Новости

Подмосковные мобильные пункты вакцинации возобновили работу

13:58 27.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Минсельхозпрод Московской области возобновил работу мобильных пунктов вакцинации против бешенства животных, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Все выездные мероприятия будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора, обязательным наличием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции между посетителями.
"Из-за сложной ситуации, связанной с распространением короновирусной инфекции, в апреле и мае мы были вынуждены приостановить работу передвижных пунктов вакцинации. Это вызвало неудобство для людей, которые привыкли, что к ним в населенный пункт ежегодно приезжают специалисты ветеринарной службы для проведения вакцинаций домашних питомцев. Но уже с текущей недели эта работа возобновлена по заявкам администраций муниципальных образований и с 1 июня будет проходить согласно утвержденным графикам" – приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По словам министра, в регионе работает 55 выездных бригад ветеринарных специалистов. Они проведут вакцинацию во всех населенных пунктах Московской области, в частности, в садовых некоммерческих товариществах, ИЖС, дачных кооперативах, дачных и коттеджных посёлках.
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"В прошлом году в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий было вакцинировано около 469 тысяч домашних животных. В этом году, несмотря на сложную ситуацию, мы планируем вакцинировать не менее 500 тысяч питомцев" - добавил Разин.
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