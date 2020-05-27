Премьер Латвии рассказал, когда могут отменить режим ЧС в стране

РИГА, 27 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с пандемией COVID-19 после 9 июня продлевать не планируется, но некоторые ограничения, скорее всего, останутся, сказал журналистам в среду премьер-министр балтийской республики Кришьянис Кариньш.
"После 9 июня режим чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с пандемией COVID-19 продлевать не планируется, но и после этой даты могут сохраниться различные ограничения", - сказал Кариньш.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.