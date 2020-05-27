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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:58
https://ria.ru/20200527/1572058824.html
Премьер Латвии рассказал, когда могут отменить режим ЧС в стране
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/53/1552555366_0:112:3176:1898_1036x0_80_0_0_536dc412ea3be806bee9f17544f84381.jpg
РИА Новости

Премьер Латвии рассказал, когда могут отменить режим ЧС в стране

13:58 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
РИГА, 27 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с пандемией COVID-19 после 9 июня продлевать не планируется, но некоторые ограничения, скорее всего, останутся, сказал журналистам в среду премьер-министр балтийской республики Кришьянис Кариньш.
"После 9 июня режим чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с пандемией COVID-19 продлевать не планируется, но и после этой даты могут сохраниться различные ограничения", - сказал Кариньш.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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