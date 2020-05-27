Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии

"Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, обратив особое внимание на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Достигнута договоренность об активизации совместной работы по линии министерств здравоохранения и служб, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России и Белоруссии", - говорится в сообщении.