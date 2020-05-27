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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:06
https://ria.ru/20200527/1572058703.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572013135_0:95:3028:1798_1036x0_80_0_0_713c83bae986dd3f27c78f6a973075ae.jpg
РИА Новости

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии

13:57 27.05.2020 (обновлено: 14:06 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о мерах по поддержке строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о мерах по поддержке строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Сергеем Румасом, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, договорились об активизации совместной работы, сообщается пресс-служба кабмина РФ.
"Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, обратив особое внимание на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Достигнута договоренность об активизации совместной работы по линии министерств здравоохранения и служб, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Румас выразил признательность РФ за оперативное реагирование на обращения белорусских партнеров, в том числе относительно поставок продовольственных товаров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей РумасКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МишустинБелоруссияВ мире
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