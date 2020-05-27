Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Сергеем Румасом, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, договорились об активизации совместной работы, сообщается пресс-служба кабмина РФ.
"Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, обратив особое внимание на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Достигнута договоренность об активизации совместной работы по линии министерств здравоохранения и служб, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Румас выразил признательность РФ за оперативное реагирование на обращения белорусских партнеров, в том числе относительно поставок продовольственных товаров.
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