Число зараженных коронавирусом в Латвии достигло 1057

РИГА, 27 мая – РИА Новости. Число больных с подтвержденным коронавирусом в Латвии достигло 1057, за последние сутки в Латвии умер один пациент с COVID-19 и выявлено четыре новых случая, сообщил РИА Новости представитель центра профилактики и контроля заболеваний.
"Умер один пациент. Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 80-85 лет и имел хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.
По его данным, за сутки в Латвии сделано 1955 тестов на новый коронавирус, в целом с начала эпидемии - 103553.
"COVID-19 подтвержден у 1057 человек, 741 выздоровел, 23 человека скончались", - отметил представитель центра.
В больницах продолжают лечение 25 больных с коронавирусом, в том числе у 22 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.