Число зараженных коронавирусом в Латвии достигло 1057

РИГА, 27 мая – РИА Новости. Число больных с подтвержденным коронавирусом в Число больных с подтвержденным коронавирусом в Латвии достигло 1057, за последние сутки в Латвии умер один пациент с COVID-19 и выявлено четыре новых случая, сообщил РИА Новости представитель центра профилактики и контроля заболеваний.

"Умер один пациент. Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 80-85 лет и имел хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.

По его данным, за сутки в Латвии сделано 1955 тестов на новый коронавирус, в целом с начала эпидемии - 103553.

"COVID-19 подтвержден у 1057 человек, 741 выздоровел, 23 человека скончались", - отметил представитель центра.

В больницах продолжают лечение 25 больных с коронавирусом, в том числе у 22 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.