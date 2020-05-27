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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:57
https://ria.ru/20200527/1572058481.html
Число зараженных коронавирусом в Латвии достигло 1057
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_c3c815410cfc8d070d5dd319eb18c567.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Латвии достигло 1057

13:57 27.05.2020
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© Depositphotos / Vitalez1988Рига
Рига
© Depositphotos / Vitalez1988
Рига. Архивное фото
РИГА, 27 мая – РИА Новости. Число больных с подтвержденным коронавирусом в Латвии достигло 1057, за последние сутки в Латвии умер один пациент с COVID-19 и выявлено четыре новых случая, сообщил РИА Новости представитель центра профилактики и контроля заболеваний.
"Умер один пациент. Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 80-85 лет и имел хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.
По его данным, за сутки в Латвии сделано 1955 тестов на новый коронавирус, в целом с начала эпидемии - 103553.
"COVID-19 подтвержден у 1057 человек, 741 выздоровел, 23 человека скончались", - отметил представитель центра.
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В больницах продолжают лечение 25 больных с коронавирусом, в том числе у 22 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛатвияВ мире
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