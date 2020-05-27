Во Франции будут судить женщину, выкинувшую из окна кошку друга

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда бывший спутник 22-летней девушки, очень любивший пушистого питомца, приехал забрать из квартиры на девятом этаже свои вещи. "Подозреваемая сообщила, что была жертвой домашнего насилия, и сперва рассказала следователям, что кошка выскользнула у нее из рук", - сообщает издание.

Но следствие установило, что события развивались не совсем так, как сказала девушка. "Экс-спутник находился на улице у дома, когда кошка упала на асфальт в нескольких метрах от него. Позднее девушка пересмотрела свою версию, рассказав, что кошка начала царапаться, когда она трясла ей над пустотой (из окна), чтобы подразнить своего бывшего. Но и тут следователи сомневаются в ее искренности, склоняясь к гипотезе о том, что поступок был умышленным", - говорится в публикации.