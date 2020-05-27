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2020-05-27T13:56
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Во Франции будут судить женщину, выкинувшую из окна кошку друга
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РИА Новости

Во Франции будут судить женщину, выкинувшую из окна кошку друга

13:56 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКошка
Кошка
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Кошка. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Молодая жительница коммуны Сент-Фуа-ле-Лион на юго-востоке Франции, выкинувшая из окна кошку своего бывшего возлюбленного, предстанет перед судом, передает портал 20minutes.
Инцидент произошел на прошлой неделе, когда бывший спутник 22-летней девушки, очень любивший пушистого питомца, приехал забрать из квартиры на девятом этаже свои вещи. "Подозреваемая сообщила, что была жертвой домашнего насилия, и сперва рассказала следователям, что кошка выскользнула у нее из рук", - сообщает издание.
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Но следствие установило, что события развивались не совсем так, как сказала девушка. "Экс-спутник находился на улице у дома, когда  кошка упала на асфальт в нескольких метрах от него. Позднее девушка пересмотрела свою версию, рассказав, что кошка начала царапаться, когда она трясла ей над пустотой (из окна), чтобы подразнить своего бывшего. Но и тут следователи сомневаются в ее искренности, склоняясь к гипотезе о том, что поступок был умышленным", - говорится в публикации.
За жестокое обращение с животным девушку ждет суд. Он состоится 3 декабря. До разбирательства она останется на свободе.
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