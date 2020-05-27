Пермский край выделит более 57 млн рублей на субсидии на газификацию

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Власти Власти Пермского края в этом году планируют выделить из регионального бюджета почти 58 миллионов на субсидии для льготных категорий семей для подключения своих домов к новым газовым сетям, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы губернатора Пермского края, вопрос повышения доступности газификации населения рассматривался во вторник на заседании Совета глав муниципальных образований.

Как отметил в своем докладе министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев, с 2017 по 2019 год по льготной программе к газу подключились 2 134 семьи региона. По его словам, к ним относятся малоимущие семьи, инвалиды, пенсионеры и многодетные, в помощь которым были выделены 82,7 млн рублей.

"В 2020 году газом будут обеспечены еще 1290 семей льготных категорий. Объем субсидий краевого бюджета составит 57,9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждения темпов газификации в регионе врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что планов снижать темпы газификации в Пермском крае нет, тем более недавно регионы получили право увеличивать инвестиционную надбавку с 25 до 35% - это дополнительные средства на строительство распределительных газопроводов.

В сообщении также подчеркивается, что в 2020 году в Пермском крае планируется построить газовые сети для более 9 тысяч домохозяйств. "На эти цели из различных источников, включая краевой, муниципальные бюджеты и средства " Газпрома " направлены порядка 2,16 миллиарда рублей", - уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края.