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2020-05-27T13:55
https://ria.ru/20200527/1572058329.html
Пермский край выделит более 57 млн рублей на субсидии на газификацию
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РИА Новости

Пермский край выделит более 57 млн рублей на субсидии на газификацию

13:55 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГазовая труба, подключенная к жилому дому
Газовая труба, подключенная к жилому дому
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Власти Пермского края в этом году планируют выделить из регионального бюджета почти 58 миллионов на субсидии для льготных категорий семей для подключения своих домов к новым газовым сетям, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, вопрос повышения доступности газификации населения рассматривался во вторник на заседании Совета глав муниципальных образований.
Как отметил в своем докладе министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев, с 2017 по 2019 год по льготной программе к газу подключились 2 134 семьи региона. По его словам, к ним относятся малоимущие семьи, инвалиды, пенсионеры и многодетные, в помощь которым были выделены 82,7 млн рублей.
"В 2020 году газом будут обеспечены еще 1290 семей льготных категорий. Объем субсидий краевого бюджета составит 57,9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В ходе обсуждения темпов газификации в регионе врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что планов снижать темпы газификации в Пермском крае нет, тем более недавно регионы получили право увеличивать инвестиционную надбавку с 25 до 35% - это дополнительные средства на строительство распределительных газопроводов.
В сообщении также подчеркивается, что в 2020 году в Пермском крае планируется построить газовые сети для более 9 тысяч домохозяйств. "На эти цели из различных источников, включая краевой, муниципальные бюджеты и средства "Газпрома" направлены порядка 2,16 миллиарда рублей", - уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края.
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В региональном правительстве также добавили, что в 2021-2025 годы "Газпром" планирует построить в Пермском крае еще 37 межпоселковых газопровода, а на средства региона будут построены 111 распределительных газопроводов. 
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ГазпромПермский крайОбщество
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