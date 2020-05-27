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2020-05-27T13:55
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В Костроме парикмахер подстриг около 90 клиентов за 48 часов без перерыва
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РИА Новости

В Костроме парикмахер подстриг около 90 клиентов за 48 часов без перерыва

13:55 27.05.2020
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© Fotolia / nagaetsПарикмахерская
Парикмахерская
© Fotolia / nagaets
Парикмахерская. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Парикмахер в Костроме Влад Демидович подстриг около 90 клиентов в течение 48 часов без перерыва.
Парикмахерским и салонам красоты в Костромской области разрешено работать с 24 апреля, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм из-за коронавируса.
Марафон стартовал в парикмахерской "Костромской цирюльникъ" в 12.00 мск 25 мая и должен был завершиться в 12.00 мск 27 мая. Ранее представитель салона рассказал РИА Новости, что Демидович намерен установить мировой рекорд по продолжительности стрижки без перерыва – прежний рекорд составляет 36 часов.
По словам сотрудника салона Джохара Курбанова, марафон завершился по плану, и мастер выдержал 48 часов. "Чувствует он себя нормально. После работы сильно хотел есть, но тут его можно понять, а вот спать не хотел... Изначально мы планировали около 70 стрижек, но наш барбер работал на удивление быстро, и пришлось подключать резервных клиентов, даже звать людей с улицы. Мы посмотрим видеозапись, которая фиксировала процесс от начала до конца, и точно всех посчитаем, сейчас можно сказать, что их было не менее 90 человек", - сказал он РИА Новости.
Когда желание сильнее ограничений: мастер-класс от парикмахера без рук
25 июля 2018, 18:21
Когда желание сильнее ограничений: мастер-класс от парикмахера без рук
1886027
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