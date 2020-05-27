В Костроме парикмахер подстриг около 90 клиентов за 48 часов без перерыва

По словам сотрудника салона Джохара Курбанова, марафон завершился по плану, и мастер выдержал 48 часов. "Чувствует он себя нормально. После работы сильно хотел есть, но тут его можно понять, а вот спать не хотел... Изначально мы планировали около 70 стрижек, но наш барбер работал на удивление быстро, и пришлось подключать резервных клиентов, даже звать людей с улицы. Мы посмотрим видеозапись, которая фиксировала процесс от начала до конца, и точно всех посчитаем, сейчас можно сказать, что их было не менее 90 человек", - сказал он РИА Новости.