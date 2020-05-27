Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T14:12
https://ria.ru/20200527/1572058146.html
В ГД внесли проект об ответственности за искажение истории Второй мировой
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

В ГД внесли проект об ответственности за искажение истории Второй мировой

13:53 27.05.2020 (обновлено: 14:12 27.05.2020)
10565
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагает ввести уголовную ответственность за фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны, предусмотрев штрафы и наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, следует из базы данных ГД.
Соответствующую статью предлагается ввести в Уголовный кодекс.
"Возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе над странами оси во Второй мировой войне, а равно распространение сведений о тождественности официальной политической идеологии СССР и нацизма, совершенные публично, - наказываются штрафом до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в проекте закона.
Кроме того, предлагается установить, что за те же деяния, но совершенные лицом с использованием своего служебного положения или СМИ, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
24 мая, 11:1175 лет Великой Победы
Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Верховный суд в своем заключении обратил внимание, что в настоящее время в статье 354.1 УК уже предусмотрена ответственность за реабилитацию нацизма, в том числе за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В качестве квалифицирующих признаков данного преступления предусмотрено его совершение лицом с использованием служебного положения, с использованием СМИ либо с искусственным созданием доказательств обвинения.
По мнению ВС РФ, в связи с этим предлагаемая норма будет частично конкурировать с указанной статьей. "Для исключения данной конкуренции считаем целесообразным предложить дополнительно проработать вопрос о внесении изменений в статью 354.1 УК РФ, направленных на обеспечение более полной уголовно-правовой охраны исторической памяти о причинах и итогах Второй мировой войны. Внесение данных изменений исключит необходимость введения в качестве самостоятельной нормы проектной статьи 354.2 УК РФ", - говорится в документе.
Правительство РФ законопроект не поддержало. "Санкции проектируемой статьи 354.2 УК РФ аналогичны санкциям частей первой и второй статьи 354.1 УК РФ. Кроме того, статистические либо иные данные, свидетельствующие о явной недостаточности или неэффективности существующих уголовно-правовых норм, пояснительная записка к законопроекту не содержит", - говорится в заключении кабмина.
Здание Министерства иностранных дел РФ
21 мая, 15:4375 лет Великой Победы
В МИД оценили архив о Второй мировой войне
Статья 354.1 "Реабилитация нацизма" в действующей редакции УК сформулирована предусматривает наказание за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично.
Кроме того, помимо аналогичных норм, предлагаемых Журавлевым, статья содержит положение, согласно которому распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
59531017
Обсудить 7
Алексей ЖуравлевВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФСССРПолитика
Популярные комментарии
России необходимо принять закон, о том, что ни кто, не президент, не Государственная Дума, ни Совет Федерации не имеют право изменять под себя Конституцию России после принятия Конституции на референдуме, как получилось с пенсионной реформой. Такие законы необходимо принимать на общероссийском голосовании, а не по велению кучки людей, даже будь это Государственная Дума. Сейчас мы будем голосовать за поправки в Конституцию. А Конституционная комиссия не была собрана, общероссийского обсуждения не проводилось по поправкам. Уже прямое нарушение конституции РФ. Предусмотреть наказание за нарушение Конституции РФ вплоть до пожизненного заключения.
27 мая, 14:36
Агафон Батечко
700008
Такой Закон нужен не только России, но и Белоруссии. Информационная война против СССР и Победы идет и у нас.
27 мая, 14:05
Владимир Ф. Быченков
710002
Рекомендуем
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Billie Eilish - Not My Rsponsibility
Билли Айлиш опубликовала в Сети фильм, на котором раздевается
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинского посла в Германии отрезвили, считают в Госдуме
Смартфон
В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
Кругобайкальская железная дорога - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Путешествие по Транссибу. Как австрийский фотограф проехал по всей России
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Все желающие смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в Москве
Репродукция картины Московский дворик Василия Поленова, ГТГ
Названы самые популярные материалы онлайн проекта Третьяковки "Лаврус"
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
Crew Dragon. Главная надежда NASA
Мужчина в районе Слонимской компрессорной станции в Белоруссии
Слабые признаки жизни: транзит газа через Польшу близок к нулю
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Заговор классиков. Вяземский. Первый в России критик коммунизма
"Заговор классиков". Вяземский. Первый в России критик коммунизма
Дезинфекция
Дезинфекция в Москве: обработка дорог и подъездов в период пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния