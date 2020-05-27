В ГД внесли проект об ответственности за искажение истории Второй мировой

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагает ввести уголовную ответственность за фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны, предусмотрев штрафы и наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, следует из базы данных ГД.

Соответствующую статью предлагается ввести в Уголовный кодекс.

"Возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе над странами оси во Второй мировой войне, а равно распространение сведений о тождественности официальной политической идеологии СССР и нацизма, совершенные публично, - наказываются штрафом до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в проекте закона.

Кроме того, предлагается установить, что за те же деяния, но совершенные лицом с использованием своего служебного положения или СМИ, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Верховный суд в своем заключении обратил внимание, что в настоящее время в статье 354.1 УК уже предусмотрена ответственность за реабилитацию нацизма, в том числе за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В качестве квалифицирующих признаков данного преступления предусмотрено его совершение лицом с использованием служебного положения, с использованием СМИ либо с искусственным созданием доказательств обвинения.

По мнению ВС РФ, в связи с этим предлагаемая норма будет частично конкурировать с указанной статьей. "Для исключения данной конкуренции считаем целесообразным предложить дополнительно проработать вопрос о внесении изменений в статью 354.1 УК РФ, направленных на обеспечение более полной уголовно-правовой охраны исторической памяти о причинах и итогах Второй мировой войны. Внесение данных изменений исключит необходимость введения в качестве самостоятельной нормы проектной статьи 354.2 УК РФ", - говорится в документе.

Правительство РФ законопроект не поддержало. "Санкции проектируемой статьи 354.2 УК РФ аналогичны санкциям частей первой и второй статьи 354.1 УК РФ. Кроме того, статистические либо иные данные, свидетельствующие о явной недостаточности или неэффективности существующих уголовно-правовых норм, пояснительная записка к законопроекту не содержит", - говорится в заключении кабмина.

Статья 354.1 "Реабилитация нацизма" в действующей редакции УК сформулирована предусматривает наказание за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично.