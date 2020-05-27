В Грузии оценили ситуацию с лечением пациентов с коронавирусом

"Кто бы что ни говорил, факт есть факт: в стране нет ни одного инфицированного коронавирусом человека, кто не смог получить стационарную помощь. Это единственный и самый важный компонент, который объясняет то, почему у нас столько быстро выздоровевших людей и низкий летальный коэффициент", - заявил премьер.