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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:50
https://ria.ru/20200527/1572058012.html
В Грузии оценили ситуацию с лечением пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569365926_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_ef5dccc8e8d8c70caa1cf9a7487538bc.jpg
РИА Новости

В Грузии оценили ситуацию с лечением пациентов с коронавирусом

13:50 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир УмикашвилиМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© РИА Новости / Владимир Умикашвили
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 мая – РИА Новости. Власти Грузии смогли обеспечить такую систему здравоохранения, которая позволяет всем больным с выявленным коронавирусом получить стационарную помощь и не лечиться дома, заявил премьер Георгий Гахария в парламенте во время выступления с отчетом правительства по борьбе с COVID-19.
"Кто бы что ни говорил, факт есть факт: в стране нет ни одного инфицированного коронавирусом человека, кто не смог получить стационарную помощь. Это единственный и самый важный компонент, который объясняет то, почему у нас столько быстро выздоровевших людей и низкий летальный коэффициент", - заявил премьер.
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По словам Гахарии, клиники поэтапно подключались к борьбе против коронавируса согласно расписанному плану и министерство здравоохранения смогло поправить ситуацию так, чтобы все пациенты могли получить полноценную медицинскую помощь.
Прирост инфицированных в Грузии в последние дни составляет один-три человека в сутки. Всего коронавирус выявили у 735 жителей страны, выздоровели 557 человек, 12 - скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрузияВ мире
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