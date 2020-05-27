В Грузии оценили ситуацию с лечением пациентов с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 27 мая – РИА Новости. Власти Грузии смогли обеспечить такую систему здравоохранения, которая позволяет всем больным с выявленным коронавирусом получить стационарную помощь и не лечиться дома, заявил премьер Георгий Гахария в парламенте во время выступления с отчетом правительства по борьбе с COVID-19.
"Кто бы что ни говорил, факт есть факт: в стране нет ни одного инфицированного коронавирусом человека, кто не смог получить стационарную помощь. Это единственный и самый важный компонент, который объясняет то, почему у нас столько быстро выздоровевших людей и низкий летальный коэффициент", - заявил премьер.
По словам Гахарии, клиники поэтапно подключались к борьбе против коронавируса согласно расписанному плану и министерство здравоохранения смогло поправить ситуацию так, чтобы все пациенты могли получить полноценную медицинскую помощь.
Прирост инфицированных в Грузии в последние дни составляет один-три человека в сутки. Всего коронавирус выявили у 735 жителей страны, выздоровели 557 человек, 12 - скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.