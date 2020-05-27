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2020-05-27T13:50
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Жертвами перестрелки в Саудовской Аравии стали шесть человек
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РИА Новости

Жертвами перестрелки в Саудовской Аравии стали шесть человек

13:50 27.05.2020
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовПолиция в Саудовской Аравии
Полиция в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Полиция в Саудовской Аравии. Архивное фото
ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Шесть человек стали жертвами перестрелки в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское новостное агентство SPA со ссылкой на представителя полиции Асир Зейда Мухаммеда ад-Дабаша.
"Силы безопасности получили информацию о перестрелке между отдельными людьми в районе Асир, в результате которой шесть саудовских подданных погибли и трое получили ранения. У участников инцидента было изъято оружие, продолжается поиск виновных в преступлении", - сказал представитель полиции.
Сотрудник полиции
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Полиция не сообщила о причине произошедшего, но, по сообщениям саудовских пользователей в социальной сети Twitter, скорее всего, конфликт случился между двумя семейными кланами из-за спора по поводу земельного участка. По следам этого происшествия саудовские пользователи соцсетей потребовали от властей принять немедленные меры для прекращения свободного владения огнестрельным оружием.
Согласно законодательству королевства, убийство карается смертной казнью, но убийца может быть прощен семьей убитого взамен на материальную компенсацию.
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