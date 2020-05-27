Жертвами перестрелки в Саудовской Аравии стали шесть человек

ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Шесть человек стали жертвами перестрелки в провинции Асир на юго-западе Шесть человек стали жертвами перестрелки в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии , сообщило Саудовское новостное агентство SPA со ссылкой на представителя полиции Асир Зейда Мухаммеда ад-Дабаша.

"Силы безопасности получили информацию о перестрелке между отдельными людьми в районе Асир, в результате которой шесть саудовских подданных погибли и трое получили ранения. У участников инцидента было изъято оружие, продолжается поиск виновных в преступлении", - сказал представитель полиции.

Полиция не сообщила о причине произошедшего, но, по сообщениям саудовских пользователей в социальной сети Twitter, скорее всего, конфликт случился между двумя семейными кланами из-за спора по поводу земельного участка. По следам этого происшествия саудовские пользователи соцсетей потребовали от властей принять немедленные меры для прекращения свободного владения огнестрельным оружием.