Более 40% заросшей борщевиком земли обработали в Подмосковье

"Первый этап обработки земли от борщевика очень важен. Растение необходимо обработать до середины июня, когда оно зацветает, чтобы не появились семена и не разнеслись на километры. На сегодняшний день мероприятия по обработке от сорняка проведены на 2,5 тысячи участках общей площадью 5,4 тысячи гектаров. Обработано 41,25% от запланированного", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.