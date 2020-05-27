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Новости Подмосковья
2020-05-27T13:49
https://ria.ru/20200527/1572057942.html
Более 40% заросшей борщевиком земли обработали в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/155529/05/1555290504_0:284:3072:2012_1036x0_80_0_0_da488eb409fb74f522e8ba35f4426aac.jpg
РИА Новости

Более 40% заросшей борщевиком земли обработали в Подмосковье

13:49 27.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Более 40% земли Московской области обработали от борщевика в рамках первого этапа мероприятий по борьбе с сорняком, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Первый этап обработки земли от борщевика очень важен. Растение необходимо обработать до середины июня, когда оно зацветает, чтобы не появились семена и не разнеслись на километры. На сегодняшний день мероприятия по обработке от сорняка проведены на 2,5 тысячи участках общей площадью 5,4 тысячи гектаров. Обработано 41,25% от запланированного", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам работы по очистке территорий всех городских округов Подмосковья от борщевика выполняют более 200 человек 16 муниципальных бюджетных учреждений и 19 подрядных организаций.
"Самые большие площади обработаны в Можайском городском округе - 1061,33 гектара, в Волоколамском - порядка 528 гектаров и Сергиево-Посадском - более 444 гектаров. Полностью первый этап обработки - покос и обработка химическими средствами, завершен в Богородском, Воскресенском, Одинцовском городских округах, а также в Кашире и Серебряных Прудах", - добавил Разин.
Работы по уничтожению борщевика
25 мая, 19:54Новости Подмосковья
В Подмосковье возобновили борьбу с борщевиком
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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