Содержащийся в "Лефортово" Абызов не болен COVID-19, сообщил адвокат

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший министр Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов , содержащийся в СИЗО " Лефортово ", где выявлены заключенные с подозрением на коронавирус, COVID-19 не подцепил, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.

"У Михаила, слава богу, этого заболевания на сегодняшний день нет", - рассказал адвокат.

Ранее в пресс-службе ФСИН заявили, что в "Лефортово" выявлены три случая подозрения на новую коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей. Возможно, один из них - совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов , которого перевели из "Лефортово" в стационар " Матросской тишины ".

В марте из-за мер по коронавирусу едва не сорвалась свадьба в СИЗО Абызова с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой.

Абызов находится под стражей уже 14 месяцев. Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела – по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.