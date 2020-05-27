Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T13:45
https://ria.ru/20200527/1572057765.html
Содержащийся в "Лефортово" Абызов не болен COVID-19, сообщил адвокат
https://cdn21.img.ria.ru/images/155794/82/1557948264_0:116:3024:1817_1036x0_80_0_0_e0a46a5a6cdb794335cb8529a97674fd.jpg
РИА Новости

Содержащийся в "Лефортово" Абызов не болен COVID-19, сообщил адвокат

13:45 27.05.2020
148
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Михаил Абызов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, содержащийся в СИЗО "Лефортово", где выявлены заключенные с подозрением на коронавирус, COVID-19 не подцепил, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
"У Михаила, слава богу, этого заболевания на сегодняшний день нет", - рассказал адвокат.
Ранее в пресс-службе ФСИН заявили, что в "Лефортово" выявлены три случая подозрения на новую коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей. Возможно, один из них - совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов, которого перевели из "Лефортово" в стационар "Матросской тишины".
В марте из-за мер по коронавирусу едва не сорвалась свадьба в СИЗО Абызова с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой.
Абызов находится под стражей уже 14 месяцев. Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж.
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
8 апреля, 22:58
Михаил Абызов женился в "Лефортово", несмотря на карантин
В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела – по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полицейский в одной из тюрем Боливии
26 мая, 23:11Распространение нового коронавируса
Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
000000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ЛефортовоМатросская тишинаЗиявудин МагомедовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Михаил Абызов
Рекомендуем
Полицейский
Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой
В Оренбургской области задержаны лица, подозреваемые в совершении убийств
В Оренбуржье задержали подозреваемых в убийстве пяти взрослых и ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК попросил на все лето оставить в СИЗО полицейских из "дела Голунова"
В Иркутске задержан подозреваемый в убийстве пропавшей девушки
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве матери двоих детей
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Автомобили полиции в Барселоне
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых британских преступников
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
В Госдуме поддержали проект о расширении прав сотрудников ФСИН
Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Новосибирске умер мужчина после падения на него ветки тополя
Кошка
Во Франции будут судить женщину, выкинувшую из окна кошку друга
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о мерах по поддержке строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в режиме видеоконференции
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Глава генштаба йеменской армии попал под обстрел на востоке страны
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Спасатели в Подмосковье вытащили из реки тонущую собаку
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова выслушает пожелания школьников о проведении выпускных вечеров
Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
В России почти 500 жилых домов остаются в зонах подтопления из-за паводка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния