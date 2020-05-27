Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека утвердила санитарно-эпидемиологические правила для профилактики Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека утвердила санитарно-эпидемиологические правила для профилактики коронавирусного заболевания до 2021 года.

Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе прописаны требования к организации профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также особенности и порядок лабораторной диагностики, мониторинга распространения возбудителя, профилактики внутрибольничного инфицирования, дезинфекции вещей и помещений, изоляции для людей с подозрением на COVID-19 и "гигиенического воспитания" населения (информирование об основных симптомах и способах профилактики; индивидуальные беседы с пациентами; разъяснение правил ношения масок и важности соблюдать социальную дистанцию во время эпидемии и так далее).

Также предлагается направлять на 14-дневный домашний карантин лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 регионов. Список рейсов из таких регионов будут определять территориальные органы Роспотребнадзора и органы государственной власти. Граждан, контактировавших с заразившимися коронавирусом, будут отправлять в обсерватор по месту жительства на две недели.

Согласно правилам, диагноз COVID-19 будут подтверждать по итогам лабораторных анализов с использованием зарегистрированных в России диагностических препаратов и тест-систем.

Распространение коронавирусной инфекции

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах, по последним данным, превысило 370 тысяч. Из них более 142 тысяч пациентов вылечились, 3968 скончались.

Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты , на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.