Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:47
https://ria.ru/20200527/1572057655.html
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568840527_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_0b40a9e25f63418e6b655fc424477720.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

13:44 27.05.2020 (обновлено: 14:47 27.05.2020)
351015
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека утвердила санитарно-эпидемиологические правила для профилактики коронавирусного заболевания до 2021 года.
Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Пассажиры на станции второго Московского центрального диаметра
22 мая, 15:47Распространение нового коронавируса
Путин допустил вторую волну коронавируса осенью
В документе прописаны требования к организации профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также особенности и порядок лабораторной диагностики, мониторинга распространения возбудителя, профилактики внутрибольничного инфицирования, дезинфекции вещей и помещений, изоляции для людей с подозрением на COVID-19 и "гигиенического воспитания" населения (информирование об основных симптомах и способах профилактики; индивидуальные беседы с пациентами; разъяснение правил ношения масок и важности соблюдать социальную дистанцию во время эпидемии и так далее).
Также предлагается направлять на 14-дневный домашний карантин лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 регионов. Список рейсов из таких регионов будут определять территориальные органы Роспотребнадзора и органы государственной власти. Граждан, контактировавших с заразившимися коронавирусом, будут отправлять в обсерватор по месту жительства на две недели.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Вчера, 11:37
В Москве запустили бесплатные тесты на антитела к COVID-19
Согласно правилам, диагноз COVID-19 будут подтверждать по итогам лабораторных анализов с использованием зарегистрированных в России диагностических препаратов и тест-систем.

Распространение коронавирусной инфекции

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах, по последним данным, превысило 370 тысяч. Из них более 142 тысяч пациентов вылечились, 3968 скончались.
Места сбора людей в поселке обрабатывали белизной
23 мая, 08:00
"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19
Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
11320251323266
Обсудить 9
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Горячее время для Роспотребнадзора... Столько внебюджетных средств сейчас выделяется им на работу... Надо держать марку
27 мая, 13:53
Максим Буланов
492602024
Рекомендуем
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
Медики бригады скорой помощи транспортируют пожилого мужчину в автомобиль
В России за сутки выявили 8338 заразившихся коронавирусом
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Путин: Пик у нас, по мнению специалистов, считается пройденным
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
Санитары транспортируют пациента в реанимационное отделение Центральной клинической больницы РЖД - Медицина
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Вертолет Ми-8
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Шолбан Кара-оол
Глава Тувы заразился коронавирусом
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Воздушный парад Победы в Москве
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния